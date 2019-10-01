В Тискре началось активное жилищное строительство

Первый этап включает рядные дома, четыре многоквартирных дома, детскую и спортивную площадки по проекту бюро PIN Arhitektid. «Трассы уже готовы, и сегодня мы начинаем реальное строительство», - сообщил руководитель фирмы-инвестора Invego Кристьян-Тор Вяхи.

ФОТО: Invego

Всего в жилом районе Tiskreoja будет построено 400 современных квартир в домах с продуманными современными планировками и разработанным профессионалами ландшафтным дизайном. Во всех многоквартирных домах с энергосбережением класса В есть лифты, окна от пола до потолка, дополнительная звукоизоляция между квартирами, кладовые, и почти во всех квартирах будут балконы или террасы.

ФОТО: Invego

В районе будут проложены велосипедные дорожки, оздоровительные тропы, между домами разобьют парк с площадками для пикников на одном конце и скейтпарком на другом, игровыми площадками и спортивными сооружениями для всех возрастов. В жилом районе будут работать помещения для работы co-working, откроются собственный магазин и кафе.

Первые жилые дома в Tiskreoja будут готовы осенью будущего года.