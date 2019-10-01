Фото: покупателя ищет образцово-показательная квартира с современным дизайном

Под ныммескими соснами ждет новую семью со вкусом обставленная современная квартира, пишет Postimees.
Просторная четырехкомнатная квартира площадью 116 квадратных метров привлекает дизайном интерьера, выполненным профессионально и с хорошим вкусом, а также высокими потолками и большой террасой.
Квартира состоит из гостиной, кухни, большой прихожей с встроенным шкафом-купе, трех спален, одна из которых с гардеробной, душевой, бани и туалета.
Также к квартире относятся два парковочных места в закрытом дворе и кладовка. Для хранения велосипедов и колясок в доме имеется специальное помещение, которым могут пользоваться все жители дома.
В цену квартиры входит встроенная мебель. Прочие детали декора и обстановки можно приобрести при договоренности. Подробности находятся на портале недвижимости City24.