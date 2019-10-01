Вт, 1.10.2019
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  • Фото: покупателя ищет образцово-показательная квартира с современным дизайном

Фото: покупателя ищет образцово-показательная квартира с современным дизайном

ФОТО: City24

Под ныммескими соснами ждет новую семью со вкусом обставленная современная квартира, пишет Postimees

Просторная четырехкомнатная квартира площадью 116 квадратных метров привлекает дизайном интерьера, выполненным профессионально и с хорошим вкусом, а также высокими потолками и большой террасой. 

ФОТО: City24

Квартира состоит из гостиной, кухни, большой прихожей с встроенным шкафом-купе, трех спален, одна из которых с гардеробной, душевой, бани и туалета. 

ФОТО: City24

Также к квартире относятся два парковочных места в закрытом дворе и кладовка. Для хранения велосипедов и колясок в доме имеется специальное помещение, которым могут пользоваться все жители дома. 

ФОТО: City24

В цену квартиры входит встроенная мебель. Прочие детали декора и обстановки можно приобрести при договоренности. Подробности находятся на портале недвижимости City24

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