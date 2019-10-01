Вице-канцлер МВД: создание резерва внутренней безопасности на случай кризисов - дело неизбежное

- Как долго обсуждается этот план?

- Необходимость создания резерва внутренней безопасности обсуждалась на уровне министерств и департаментов на протяжении многих лет. В контексте широкого подхода к национальной обороне задачи становятся все более ясными; стало понятно, на что мы можем реально рассчитывать с помощью наших партнеров в каких-то конкретных ситуациях.

- Варианты расширения альтернативной или гражданской службы в прошлом неоднократно анализировались. Эти возможности отброшены?

- Расширение альтернативной службы и возможность создания гражданской службы были проанализированы. Анализы показали, что создание параллельной системы, аналогичной Силам обороны и Департаменту полиции и погранохраны, было бы значительно более дорогостоящим, тогда как более дешевое решение заключается в том, чтобы сделать это в сотрудничестве с Силами обороны. При нынешнем решении мы также думаем об оптимизации затрат: Министерство обороны организует службу по призыву, и мы получаем лиц, для которых Министерство внутренних дел за свой счет будет организовывать резервные учения. Согласно нынешнему решению, Силы обороны организуют резервные учебные сборы для всех, а навыки, необходимые резервистам для выполнения задач внутренней безопасности, могут быть отработаны только во время учений.

- Закон о государственной границе также разрешает использование вооруженных сил НАТО для защиты границ Эстонии. Находящихся в Эстонии союзников недостаточно?

- Мы все же говорим о разрешении внутреннего, а не военного кризиса. Тема привлечения вооруженных сил НАТО входит в зону ответственности Министерства обороны.

Зачастую на ранних стадиях кризиса не всегда возможно узнать, является ли проблема преднамеренной или нет.

- Новым постановлением Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) в Европе было создано пограничное подразделение численностью в 10 000 человек для поддержки государств-членов, куда мы также посылаем сотни людей? Как они связаны с новым планом?

- Подразделение пограничной охраны Frontex должно быть полностью укомплектовано к 2027 году, и Эстония предоставит 16 должностных лиц на постоянной основе (двухгодичные командировки) и 66 должностных лиц на краткосрочной основе (до четырех месяцев в году) в зависимости от потребностей агентства. Государство-член организации может запросить помощь у Frontex в случае возникновения ситуации, когда из-за высокого давления на границу у Эстонии нет достаточных ресурсов для охраны внешней границы Шенгенского договора. Предоставление помощи, а также размер и продолжительность оказываемой Эстонии помощи определяются генеральным директором Frontex.

- На что будут потрачены почти 20 миллионов евро, направляемые на создание резерва?

- Ориентировочные расходы резерва внутренней безопасности за 4 года составят 19,7 млн евро, то есть почти 5 млн евро в год. Основные расходы - это оснащение, сходное с тем, что используют группы быстрого реагирование. Кроме того, необходимо финансировать обучение и создание мощностей по формирование резерва при Департаменте полиции и погранохраны.