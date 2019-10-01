Вице-канцлер МВД: создание резерва внутренней безопасности на случай кризисов - дело неизбежное

- Создание резерва внутренней безопасности потребует 5 млн евро в год
- В бюджете 2020 года денег не нашлось, но работа продолжается
- Причину возникновения кризиса не всегда можно установить сразу
- В случае длительных кризисов нынешние вспомогательные силы не годятся
Кризисы не всегда можно предвидеть, поэтому мы должны быть готовы реагировать быстро, решительно и в соответствии с ситуацией, обосновывает необходимость резерва внутренней безопасности вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд.
- Зачем Министерству внутренних дел нужно создавать резерв внутренней безопасности?
- Потому что в случае серьезного кризиса нам срочно нужно больше людей, у которых есть навыки и оборудование для выполнения задач внутренней безопасности и которые обучены нашей системе управления.
Если посмотреть на происходящие в мире кризисы, они зачастую продолжительны, и число участников велико. Кризисы не всегда можно предвидеть, и поэтому мы должны быть готовы реагировать быстро, решительно и надлежащим образом. В то же время мы также должны быть в состоянии реагировать на все т.н. «нормальные» события, чтобы они не превратились в следующий кризис.
Резерв внутренней безопасности является дополнительным ресурсом Министерства внутренних дел для решения масштабных и долгосрочных кризисов безопасности.
- Для устранения каких опасностей он создается?
- Мы знаем, что гражданские кризисы также могут обернуться более серьезной ситуацией. В начальной фазе кризиса не всегда возможно узнать, была ли проблема создана преднамеренно или нет. Поэтому создается резерв для ситуаций, связанных с гособороной, но он должен помочь справиться с долгосрочными масштабными событиями. Наши потребности в борьбе с угрозой в основном делятся на три: защита объектов, охрана границ, контроль массовых беспорядков.
В первом случае обеспечивается главным образом наблюдение и защита объектов, связанных с госбороной и оказанием жизненно важных услуг, а также защитой населения или другой охраной, связанной с критически важной инфраструктурой. В случае защиты границ важно, чтобы мы могли противостоять нарушениям границ обычными группами людей или незаконными вооруженными формированиями, а также трансграничному терроризму, контрабанде или ситуациям, возникающим в результате массовой иммиграции.
Во всех трех случаях важно, чтобы это происходило одновременно и в больших масштабах. Мы делаем все возможное, чтобы такие ситуации не возникали, но когда это случилось, уже слишком поздно начинать готовиться. Тогда нужны люди, способные быстро реагировать и умело действовать, и именно поэтому готовиться нужно уже сегодня.
- Каковы нынешние возможности найти дополнительных людей для помощи во время кризиса?
- Для решения гражданских кризисов в качестве дополнительного ресурса можно привлекать помощников полицейских, добровольных спасателей, Силы обороны и Кайтселийт, а также тюремные службы. В то же время нынешние вспомогательные в долгосрочной перспективе не годятся к использованию в случае кризисов национальной обороны, и поэтому готовность сферы управления Министерства внутренних дел недостаточна для выполнения задач внутренней безопасности.
- Почему людей сейчас все же не хватает? На чем основано это мнение?
- Не хватает для разрешения более долгосрочных ситуаций. Мы постоянно ищем наиболее эффективные и действенные решения, адаптируя наши структуры к изменениям. На нас влияют многие изменения во внешней среде, будь то демографические изменения, изменения в динамике аварий и правонарушений или ситуация с безопасностью.
Нам не имеет смысла каждый день держать большое количество людей на зарплате для ситуаций, в отношении которых мы делаем все возможное, чтобы они не происходили. В то же время нам необходимо создавать гибкие решения, которые позволят справляться с очень редкими ситуациями, которые при этом имеют критическое значение.
Текущий штат сотрудников учитывает способность выполнять задачи в ситуациях, когда чрезвычайные события не происходят одновременно или имеют короткую продолжительность.
Доля Министерства внутренних дел в государственном бюджете в этом году составляет всего 1,46% от ВВП. Поэтому Министерство внутренних дел в целом находится в ситуации, когда в условиях более масштабного кризиса становится трудно выполнять задачи государственной обороны.
В то же время мы в Эстонии придерживаемся широкого подхода к гособороне: мы учитываем гораздо более широкий спектр угроз, чем просто военные атаки. К защите государства должны готовиться не только Силы обороны, но и все государственные учреждения, предоставляющие жизненно важные услуги, а также население. Из этого принципа исходят планы развития комплексной гособороны до 2026 года. Министерство внутренних дел отвечает за обеспечение внутренней безопасности и за повышение готовности учреждений в кризисное время. Для выполнения этой задачи необходимо создать резерв внутренней безопасности.
- На кого будет опираться резерв внутренней безопасности?
- Часть лиц, включенных в резерв Сил обороны, может быть включена в резерв внутренней безопасности. Это лица, которые отвечают определенным требованиям, то есть прошли военную службу, соответствуют требованиям в отношении языка и здоровья и не были наказаны в уголовном порядке.
В общем, обязательным условием является прохождение военной службы, соответствие требованиям и прохождение дополнительной подготовки в Департаменте полиции и погранохраны. Пока что учебные сборы резерва проводились в Силах обороны. Теперь же часть тех, кого мы хотим задействовать в случае кризиса, начала бы собираться на учения в Департаменте полиции и погранохраны.
- Удлинится ли срок несения срочной службы из-за этого обучения?
- Срочная служба не удлинится.
- Кто будет ввести учет? Департамент полиции и погранохраны или Департамент оборонных ресурсов?
- Уровень образования отдельных лиц и их соответствие требованиям должны учитываться Департаментом оборонных ресурсов, который делает это и сейчас. Конкретное распределение учета мы еще можем обсудить со сторонами. Формирование останется задачей Департамента полиции и погранохраны.
- Если в основном будут использоваться призывники, то как насчет других вооруженных людей, находящихся в распоряжении государства? Например, сотрудников Налогово-таможенного департамента?
- В контексте использования в резерве речь идет все же о резервистах Сил обороны, а не о призывниках. Для преодоления мелких кризисов мы будем также использовать других вооруженных людей, находящихся в распоряжении государства, на основании соглашений о сотрудничестве или в порядке профессиональной помощи. Резерв внутренней безопасности предназначен для долгосрочных и сложных кризисов, когда ресурсы, задействованные на основании соглашения о сотрудничестве и в порядке профессиональной помощи, не могут быть использованы, поскольку они заняты выполнением своих задач.
- Как долго обсуждается этот план?
- Необходимость создания резерва внутренней безопасности обсуждалась на уровне министерств и департаментов на протяжении многих лет. В контексте широкого подхода к национальной обороне задачи становятся все более ясными; стало понятно, на что мы можем реально рассчитывать с помощью наших партнеров в каких-то конкретных ситуациях.
- Варианты расширения альтернативной или гражданской службы в прошлом неоднократно анализировались. Эти возможности отброшены?
- Расширение альтернативной службы и возможность создания гражданской службы были проанализированы. Анализы показали, что создание параллельной системы, аналогичной Силам обороны и Департаменту полиции и погранохраны, было бы значительно более дорогостоящим, тогда как более дешевое решение заключается в том, чтобы сделать это в сотрудничестве с Силами обороны. При нынешнем решении мы также думаем об оптимизации затрат: Министерство обороны организует службу по призыву, и мы получаем лиц, для которых Министерство внутренних дел за свой счет будет организовывать резервные учения. Согласно нынешнему решению, Силы обороны организуют резервные учебные сборы для всех, а навыки, необходимые резервистам для выполнения задач внутренней безопасности, могут быть отработаны только во время учений.
- Закон о государственной границе также разрешает использование вооруженных сил НАТО для защиты границ Эстонии. Находящихся в Эстонии союзников недостаточно?
- Мы все же говорим о разрешении внутреннего, а не военного кризиса. Тема привлечения вооруженных сил НАТО входит в зону ответственности Министерства обороны.
Зачастую на ранних стадиях кризиса не всегда возможно узнать, является ли проблема преднамеренной или нет.
- Новым постановлением Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) в Европе было создано пограничное подразделение численностью в 10 000 человек для поддержки государств-членов, куда мы также посылаем сотни людей? Как они связаны с новым планом?
- Подразделение пограничной охраны Frontex должно быть полностью укомплектовано к 2027 году, и Эстония предоставит 16 должностных лиц на постоянной основе (двухгодичные командировки) и 66 должностных лиц на краткосрочной основе (до четырех месяцев в году) в зависимости от потребностей агентства. Государство-член организации может запросить помощь у Frontex в случае возникновения ситуации, когда из-за высокого давления на границу у Эстонии нет достаточных ресурсов для охраны внешней границы Шенгенского договора. Предоставление помощи, а также размер и продолжительность оказываемой Эстонии помощи определяются генеральным директором Frontex.
- На что будут потрачены почти 20 миллионов евро, направляемые на создание резерва?
- Ориентировочные расходы резерва внутренней безопасности за 4 года составят 19,7 млн евро, то есть почти 5 млн евро в год. Основные расходы - это оснащение, сходное с тем, что используют группы быстрого реагирование. Кроме того, необходимо финансировать обучение и создание мощностей по формирование резерва при Департаменте полиции и погранохраны.
Резерв внутренней безопасности в этот раз не получил финансирования из государственного бюджета. Повышение зарплат спасателей и полиции было, безусловно, более важным. Тем не менее, сотрудничество с Министерством обороны по созданию резерва продвигается вперед, и мы обсуждаем, как привлечь людей с имеющимися навыками. Мы думаем о том, как маленькая страна могла бы рационально и гибко использовать свои возможности.