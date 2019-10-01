Фото и видео: бушующий в Эстонии шторм оставил без электричества более 3500 домохозяйств

Штормовое предупреждение объявлено по всей Эстонии, первого уровня - для материковой части Эстонии, второго уровня - для Пярну-, Харью-, и Ляэнемаа. Из-за сильного ветра, по данным на 10:48, без электричества оставались 3500 домохозяйств. В режиме реального времени следить за этой цифрой можно здесь.

Согласно прогнозу, сегодня, 1 октября, ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 8-12 градусов. В некоторых местах прольют ливни. Ветер юго-западный, западный 8-12, порывами до 15-18, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с.

Как сообщает BNS, во вторник из-за сильного ветра было нарушено паромное сообщение с островами Кихну и Рухну.

На кихнуской линии отменены рейсы пассажирского парома Kihnu Virve с Кихну в 7:00 и с Муналайда в 8:30. Также может быть нарушено обслуживание рейсов с Кихну в 10:00 и 16:15 и с Муналайда в 14:30 и 17:45.

На рухнуской линии отложены рейс скоростного катамарана Runö Роомассааре-Рингсу в 15:00 и намеченный на среду рейс Рингйсу-Роомассааре в 10:00. По предварительному прогнозу, в среду состоятся рейсы в 12:00 из Роомассаара и в 15:00 из Рингсу.