Анастасии Коваленко не хватило всего 0,1 секунды до подиума на Гран-при в Мизано

«Конечно, моей целью было финишировать в первой тройке. На протяжении всей гонки мы ехали в одной большой группе, и каждый круг менялись позициями. В какой-то момент я лидировала, но при столкновении с одним гонщиком я выехала за трассу и потеряла время. Финишировала я бок о бок с другим гонщиком, проиграв третьему месту всего 0,1 секунды. До второго места мне не хватило лишь 0,8 секунды», – сказала Коваленко.