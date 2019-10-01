Неделя спорта в Эстонии побила рекорды

По словам руководителя отделения физической культуры Эстонского олимпийского комитета Пеэтера Лусмяги, количество проведенных в рамках Недели спорта мероприятий и поданных для участия в них заявок поражают воображение. «Подводя сегодня итоги, мы можем смело сказать, что пятая Неделя спорта была очень тепло принята жителями страны и местными организациями – видно, что это было долгожданное событие. По количеству событий мы, в сравнении с другими странами Европейского союза, в первых рядах, а каждый активный человек, несомненно, нашел для себя в программе занятие по вкусу. В этом году неделя проходила под девизом «Время двигаться», и я надеюсь, что нам удалось мотивировать к движению и тех жителей страны, которые еще не обзавелись активными увлечениями», – прокомментировал Лусмяги.

Согласно проведенным ЭОК исследованиям физической активности, почти половина взрослого населения страны недостаточно двигается. «Наша цель – выйти к 2030 году на уровень Северных стран, где активный образ жизнь ведут 70% взрослого населения. Я убежден, что ежегодная Неделя спорта будет способствовать достижению поставленной цели и «заразит» тягой к движению каждого жителя страны», – добавил представитель ЭОК.

Наиболее весомый вклад в продвижение идеи Недели спорта в Эстонии внесли общеобразовательные школы и детские сады, по инициативе которых было проведено 908 мероприятий. Спортивные клубы предлагали дополнительные возможности движения 186 раз, а работодатели – 88 раз. В общей сложности для участия в мероприятиях в рамках Недели спорта в Эстонии зарегистрировались 193 840 раз – в результате Неделя спорта стала самым масштабным в стране мероприятием, направленным на пропаганду движения и здорового образа жизни.

Цель Недели спорта заключается в том, чтобы подарить как можно большему количеству жителей страны приятные впечатления и позитивный опыт от активного времяпрепровождения. Патронами Недели спорта 2019 стали, показывая личный пример и вдохновляя на активный образ жизни, предприниматель и культурист Отт Кийвикас, предприниматель и бронзовый олимпийский призер Аллар Леванди, певица Таня Михайлова, актер Тынис Нийнеметс, тренер Сандра Раю, топ-менеджер Кай Реало и футболист Константин Васильев. Патроны рассказывали о важности активного образа жизни и движения и посетили ряд прошедших в рамках Недели спорта мероприятий.