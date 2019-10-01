В Таллиннской тюрьме скончался 46-летний заключенный

Вчера, 30 сентября, сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили, что скончался 46-летний заключенный.
На его теле отсутствовали заметные следы насилия. Тюрьма расследует обстоятельства смерти этого человека.
24 сентября 47-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа скончался после тяжелого заболевания.
30 августа сотрудники Вируской тюрьмы обнаружили, что скончался 38-летний заключенный.
За пять дней до того в Тартуской тюрьме скончался 26-летний заключенный, сокамерник которого сообщил охраннику, что мужчина не реагирует на попытки разбудить его. Прибывшие на место медики попытались оживить заключенного, но безрезультатно.