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  • В Таллиннской тюрьме скончался 46-летний заключенный

В Таллиннской тюрьме скончался 46-летний заключенный

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Eero Vabamägi

Вчера, 30 сентября, сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили, что скончался 46-летний заключенный.

На его теле отсутствовали заметные следы насилия. Тюрьма расследует обстоятельства смерти этого человека.

24 сентября 47-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа скончался после тяжелого заболевания.

30 августа сотрудники Вируской тюрьмы обнаружили, что скончался 38-летний заключенный.

За пять дней до того в Тартуской тюрьме скончался 26-летний заключенный, сокамерник которого сообщил охраннику, что мужчина не реагирует на попытки разбудить его. Прибывшие на место медики попытались оживить заключенного, но безрезультатно.

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