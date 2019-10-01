Предприниматель, оштрафованный в России на миллионы: банки имитируют борьбу с отмыванием денег

А именно, согласно международному соглашению Налоговый департамент передал России данные, к выдаче которых, по оценке Астапенко, налоговые управляющие других стран относятся очень строго.

Астапенко признает, что шесть лет назад он построил свой бизнес через кипрскую фирму, чтобы избежать двойного налогообложения с Россией, но он считает это легальным и неизбежным. «Это абсолютно законно. У России нет претензий к кипрской фирме. У нее есть претензии к российской фирме, которая якобы не платила налоги. Если бы у нее были претензии к кипрской фирме, то она обращалась бы не в Эстонию, а в кипрский Налоговый департамент, - сказал Астапенко Postimees. – Там просто валяют дурака и обращаются в эстонский Налогово-таможенный департамент, чтобы получить данные. Эстония не углублялась и передала данные».

- Собираетесь ли вы судиться и с эстонским Налогово-таможенным департаментом?

- Естественно. Кто заплатит все эти деньги (более одного миллиона евро – ред.) России, о которых департамент выдал данные? Так можно передавать данные и бандитам. Например, мой домашний адрес, рабочий адрес, информацию, где находятся мои дети, чтобы их украли. Если они требуют у меня, чтобы я как предприниматель поступал по закону, то и они должны действовать по закону. Но там какой-то Советский Союз: они требуют от меня, но сами нарушают закон. Так не должно быть.

- У вас раньше были конфликты в Эстонии?

- Около десяти лет назад у меня был конфликт с Swedbank. Тогда началась борьба с отмыванием денег. Банк потребовал у меня объяснений для конкретной суммы. Я не отреагировал. После этого они арестовали мой счет. Я пожаловался на них в суд и через два года выиграл. Больше конфликтов не было.

Сейчас у меня счет в SEB, с которым у меня были очень хорошие отношения, я являются клиентов приватного банкинга. Теперь отношения обострились. Я отвечаю только на письменные запросы. Например, раньше было так, что если какая-то сумма поступила на счет, они звонили или отправляли сообщение, чтобы я объяснил происхождение денег. Сейчас они присылают бумагу с подписью ответственного лица и печатью, и только тогда я отвечаю. Все усложнилось.

- Чем обусловлено такое отношение?

- Все банки сейчас ищут агентов Кремля и отмывание денег, пять процентов работников банка этим занимаются. Они собирают такое количество информации, что порой забывают и спрашивают заново, отправляют одинаковые запросы.

Там какие-то требования Европейского союза, и они пытаются им соответствовать. Это глупая борьба, поскольку они ищут отмывание денег не в том месте.