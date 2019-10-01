Автобусные фирмы добавляют новые рейсы в Санкт-Петербург после ввода электронных виз

Lux Express известила об открытии нового рейса с 1 ноября этого года, а два дополнительных автобуса Baltic Shuttle начали курсировать по маршруту уже с октября. Маршрут также обслуживают компании Ecolines и Temptrans, которые пока о дополнительных рейсах не сообщали.