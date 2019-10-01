Автобусные фирмы добавляют новые рейсы в Санкт-Петербург после ввода электронных виз

Компании Lux Express и Baltic Shuttle добавляют дополнительные рейсы на петербургский маршрут в расчете на рост турпотока после открытия возможности посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, пишет Rus.ERR.
Lux Express известила об открытии нового рейса с 1 ноября этого года, а два дополнительных автобуса Baltic Shuttle начали курсировать по маршруту уже с октября. Маршрут также обслуживают компании Ecolines и Temptrans, которые пока о дополнительных рейсах не сообщали.
По словам гендиректора российского представительства Lux Express Райта Реммеля, за первые девять месяцев этого года число пассажиров из Эстонии на петербургском направлении выросло на 14 процентов. «Мы рассчитываем, что электронные визы увеличат число эстонских пассажиров, путешествующих в Петербург, на десять процентов», - сказал Реммель.