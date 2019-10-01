Таллиннских школьников ждут на бесплатные занятия по родному языку и культуре

В осеннем полугодии учащиеся начнут знакомиться с творчеством писателей Золотого и Серебряного века русской литературы. Русская классика по-прежнему пользуется мировым признанием. Об этом свидетельствуют недавно снятый британской телекомпанией Би-би-си сериал «Война и мир» по роману Льва Толстого или одна из последних экранизаций «Анны Карениной» с актрисой и моделью Кирой Найтли в главной роли.

На занятиях в школе ученики узнают о самых дорогих картинах русских художников, которые были проданы на аукционах за десятки и сотни миллионов долларов. Через мастер-классы по каллиграфии они познакомятся с историей русской письменности. В Чайной комнате Музея русской иконы пройдут занятия, посвящённые традициям, а также дегустации блюд русской кухни.

Ученики побывают на мастер-классах популярных ведущих телеканала ETV+. На первом занятии в октябре перед ними выступит Андрей Титов, который расскажет, как себя правильно вести перед камерой, как давать и брать интервью.

В Таллиннской школе русской культуры особенно ждут учеников из школ с эстонским языком обучения, а также молодежь из классов языкового погружения.