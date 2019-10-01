Вт, 1.10.2019
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Таллиннских школьников ждут на бесплатные занятия по родному языку и культуре

На экскурсии в Кадриоргском художественном музее.

ФОТО: Роман Лягу

Таллиннская школа русской культуры проводит очередной набор и ждет учеников 8-12 классов на бесплатные дополнительные уроки родного языка и культуры.

В осеннем полугодии учащиеся начнут знакомиться с творчеством писателей Золотого и Серебряного века русской литературы. Русская классика по-прежнему пользуется мировым признанием. Об этом свидетельствуют недавно снятый британской телекомпанией Би-би-си сериал «Война и мир» по роману Льва Толстого или одна из последних экранизаций «Анны Карениной» с актрисой и моделью Кирой Найтли в главной роли.

На занятиях в школе ученики узнают о самых дорогих картинах русских художников, которые были проданы на аукционах за десятки и сотни миллионов долларов. Через мастер-классы по каллиграфии они познакомятся с историей русской письменности. В Чайной комнате Музея русской иконы пройдут занятия, посвящённые традициям, а также дегустации блюд русской кухни.

Ученики побывают на мастер-классах популярных ведущих телеканала ETV+. На первом занятии в октябре перед ними выступит Андрей Титов, который расскажет, как себя правильно вести перед камерой, как давать и брать интервью.

В Таллиннской школе русской культуры особенно ждут учеников из школ с эстонским языком обучения, а также молодежь из классов языкового погружения.

Занятия в Доме Хопнера в Старом городе по вторникам в вечернее время. Регистрация до конца сентября по электронной почте: ljagu.roman@gmail.com или romanljagu@hot.ee Дополнительную информацию можно получить по телефону 56 156 522.

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