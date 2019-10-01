Ласнамяэ будут чистить от автохлама

До прихода зимы и снега управа Ласнамяэ хочет избавиться от автохлама и машин, долгое время стоящих на улицах без использования, которые усложняют и без того непростую ситуацию с парковкой, а также препятствуют вывозу снега.

В прошлом году Таллиннский департамент муниципальной полиции организовал вывоз 40 автомобилей, за девять месяцев этого года с территории района уже были убраны 45 машин: «По состоянию на данный момент работники Муниципальной полиции определили еще несколько десятков автомобилей, с признаками разрушения, и более 40 машин, которыми не пользовались в течение многих лет. На данный момент вывоз обозначенных автомобилей и является нашей первоочередной целью», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Управа района готова помочь тем собственникам автомобилей, которые не пользуются машинами зимой и вынуждены оставлять его на улице или на открытой парковке на весь период: «Чтобы убрать зимующие машины с улиц, мы поможем организовать бесплатную парковку на охраняемых площадках».

Все, кто заинтересован в парковке машины на всю зиму, могут обратиться в управу Ласнамяэ по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.

Управа района Ласнамяэ обращает внимание на то, что скупщики металла готовы забрать автохлам, и даже после вычета расходов на транспортировку хозяин получил за свой хлам трехзначную сумму. Для вывоза автохлама нужно предъявить документ, доказывающий право собственности.