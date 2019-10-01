Ласнамяэ будут чистить от автохлама

Управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с Муниципальной полицией начала активно вывозить автохлам и другие транспортные средства, которые не использовались в течение длительного времени.
До прихода зимы и снега управа Ласнамяэ хочет избавиться от автохлама и машин, долгое время стоящих на улицах без использования, которые усложняют и без того непростую ситуацию с парковкой, а также препятствуют вывозу снега.
В прошлом году Таллиннский департамент муниципальной полиции организовал вывоз 40 автомобилей, за девять месяцев этого года с территории района уже были убраны 45 машин: «По состоянию на данный момент работники Муниципальной полиции определили еще несколько десятков автомобилей, с признаками разрушения, и более 40 машин, которыми не пользовались в течение многих лет. На данный момент вывоз обозначенных автомобилей и является нашей первоочередной целью», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.
Управа района готова помочь тем собственникам автомобилей, которые не пользуются машинами зимой и вынуждены оставлять его на улице или на открытой парковке на весь период: «Чтобы убрать зимующие машины с улиц, мы поможем организовать бесплатную парковку на охраняемых площадках».
Все, кто заинтересован в парковке машины на всю зиму, могут обратиться в управу Ласнамяэ по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.
Управа района Ласнамяэ обращает внимание на то, что скупщики металла готовы забрать автохлам, и даже после вычета расходов на транспортировку хозяин получил за свой хлам трехзначную сумму. Для вывоза автохлама нужно предъявить документ, доказывающий право собственности.
Управа Ласнамяэ призывает всех владельцев автохлама еще до прихода зимы воспользоваться законной возможностью избавиться от старой машины, чтобы подарить соседям еще одно парковочное место и более чистую городскую среду, а полученные за нее деньги инвестировать, например, в новогодние подарки.