ЛГБТ-пара о переезде из России в Эстонию: здесь мы чувствуем себя довольно свободно

О любви

Наташа и Даша (имена изменены по просьбе героинь — прим. автора) познакомились в 2012 году на Международной конференции молодых филологов в ТУ. Обе девушки выступали в университете с докладами. Завязалось общение, потом дружеская переписка в соцсетях, следом за ней романтическая привязанность. Наташа годом ранее перевелась с российского вуза в Тартуский. Даша учиться в ТУ тогда не планировала. Первое время отношения между девушками развивались на расстоянии.

Мама Наташи, активный пользователь интернета, быстро поняла, что дочь влюбилась. Сама Наташа в чувствах разобралась не сразу. «Сначала меня заинтересовала ее личность» — вспоминает она. «Даша — журналист. В то время были популярны ЖЖ и твиттер. Мне очень нравилось то, как она пишет и про что она пишет. Мне это было близко и понятно». После длительного общения в соцсетях девушки встретились сначала в Москве, а потом в Тарту. Завязался роман. По словам Наташи то, что все происходящее всерьез и надолго им стало понятно сразу. Скрывать своих отношений от друзей и близких они не стали. Те, в свою очередь, решение девушек поддержали. «Нам в этом смысле очень повезло» — говорит она с улыбкой.

В 2013-м девушки начали жить вместе. Наташа училась в ТУ, Даша доучивалась в России на магистра. Оставался последний семестр, и она при первой возможности возвращалась в Тарту. Оттого, по словам девушек, разлука переживалась не так остро. Когда Даша доучилась, она поступила в Тартуский на смежную специальность. С тех пор девушки неразлучны. Первое время, как и у многих пар, живущих вдали от родины, у Наташи и Даши были трудности с деньгами. Поскольку без знания государственного языка трудоустроиться в Тарту было практически невозможно, девушки удаленно работали с российскими заказчиками. Совмещать учебу с работой было сложно, но возможно.

Когда финансовая ситуация выправилась, девушки решили пожениться. «Гетеросексуальные пары часто задаются вопросом: зачем жениться, если нет детей. Если ты ЛГБТ, это такой statement (заявление — прим.авт.). Я считаю, что у меня должно быть такое же право, как у всех. И лично я его могу осуществить», — размышляет Наташа. В прошлом году девушки поехали с этой целью в Копенгаген. Сейчас это одно из немногих мест в мире, где заключить однополый брак могут именно иностранцы. «Мы все-таки надеемся, что когда-нибудь в Эстонии будет принят закон о праве на брак. Первые шаги в этом направлении видны. Это гражданское партнерство, которое, к сожалению, могут заключить между собой только граждане Эстонии. В каком-то смысле это полумера, но это большой шаг вперед».

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