ЛГБТ-пара о переезде из России в Эстонию: здесь мы чувствуем себя довольно свободно

С тех пор как в 2013 году в России на законодательном уровне запретили «пропаганду гомосексуализма», однополые пары начали уезжать в более комфортную для построения личной жизни среду — в ЕС и на Запад. Как ЛГБТ-пара из России решилась мигрировать в Эстонию и что из этого вышло читайте в материале Rus.Postimees.
О любви
Наташа и Даша (имена изменены по просьбе героинь — прим. автора) познакомились в 2012 году на Международной конференции молодых филологов в ТУ. Обе девушки выступали в университете с докладами. Завязалось общение, потом дружеская переписка в соцсетях, следом за ней романтическая привязанность. Наташа годом ранее перевелась с российского вуза в Тартуский. Даша учиться в ТУ тогда не планировала. Первое время отношения между девушками развивались на расстоянии.
Мама Наташи, активный пользователь интернета, быстро поняла, что дочь влюбилась. Сама Наташа в чувствах разобралась не сразу. «Сначала меня заинтересовала ее личность» — вспоминает она. «Даша — журналист. В то время были популярны ЖЖ и твиттер. Мне очень нравилось то, как она пишет и про что она пишет. Мне это было близко и понятно». После длительного общения в соцсетях девушки встретились сначала в Москве, а потом в Тарту. Завязался роман. По словам Наташи то, что все происходящее всерьез и надолго им стало понятно сразу. Скрывать своих отношений от друзей и близких они не стали. Те, в свою очередь, решение девушек поддержали. «Нам в этом смысле очень повезло» — говорит она с улыбкой.
В 2013-м девушки начали жить вместе. Наташа училась в ТУ, Даша доучивалась в России на магистра. Оставался последний семестр, и она при первой возможности возвращалась в Тарту. Оттого, по словам девушек, разлука переживалась не так остро. Когда Даша доучилась, она поступила в Тартуский на смежную специальность. С тех пор девушки неразлучны. Первое время, как и у многих пар, живущих вдали от родины, у Наташи и Даши были трудности с деньгами. Поскольку без знания государственного языка трудоустроиться в Тарту было практически невозможно, девушки удаленно работали с российскими заказчиками. Совмещать учебу с работой было сложно, но возможно.
Когда финансовая ситуация выправилась, девушки решили пожениться. «Гетеросексуальные пары часто задаются вопросом: зачем жениться, если нет детей. Если ты ЛГБТ, это такой statement (заявление — прим.авт.). Я считаю, что у меня должно быть такое же право, как у всех. И лично я его могу осуществить», — размышляет Наташа. В прошлом году девушки поехали с этой целью в Копенгаген. Сейчас это одно из немногих мест в мире, где заключить однополый брак могут именно иностранцы. «Мы все-таки надеемся, что когда-нибудь в Эстонии будет принят закон о праве на брак. Первые шаги в этом направлении видны. Это гражданское партнерство, которое, к сожалению, могут заключить между собой только граждане Эстонии. В каком-то смысле это полумера, но это большой шаг вперед».
Об Эстонии
Свой эмигрантский опыт Наташа не считает исключительным. Первое время ушло на адаптацию в новой среде: «Эстонский народ, в общем-то, закрытый и интровертный. Все спокойные, все занимаются своими делами, никто на тебя, как это часто бывает в России, не пялится. На улицах резко не заводят разговоры. Стереотипы об эстонской интровертности частично оправданы. Но мне этот менталитет подходит». Однако в этом же и кроется определенная сложность. По словам Наташи, в эстонское общество сложно вписаться из-за его закрытости. Несмотря на распространенность русского языка, сообщества — русское и эстонское — находятся в разных контекстах. Сейчас у Наташи есть и русскоязычные, и эстоноязычные друзья. Но встроиться в оба этих сообщества ей было непросто.
В первую очередь в Эстонии нет законов, ограничивающих в правах из-за сексуальной ориентации. Во-вторых, гораздо спокойнее однополые отношения воспринимаются на бытовом уровне.
Определенные сложности были с изучением государственного языка: «Эстонский я выучила не сразу. Важно сказать, что русскому человеку его выучить сложнее, чем английский, чем французский или немецкий. Чем любой язык, который входит в индоевропейскую семью. Эстонцам наш язык, кстати, тоже сложно дается». Английский первое время она знала не очень хорошо, да и языком свободно владело значительно меньше людей, чем сейчас. Со временем из-за притока студентов, которые приезжают учиться на долгий срок, а то и вовсе остаются здесь жить, город стал очень интернациональным. В Тарту открывается все больше заведений, где сотрудники вовсе не говорят по-эстонски.
Поразило девушек эстонское внимание к человеку, к соблюдению его прав на бытовом уровне. Контрастным с Россией было поведение сотрудников госучреждений, с которым им как иностранкам приходилось общаться довольно часто: «Первое время у меня было много контактов с полицией и с таможенной службой. Тебе нужно подать документы на вид на жительство, получить, продлить. Ты много контактируешь с чиновниками, и с ними гораздо приятнее общаться». По-другому устроена и университетская среда, в которой, по словам Наташи, преподаватели ведут себя иначе, чем в России, где могут пристыдить и даже унизить.
Частый вопрос друзей девушек из России: «Не скучно ли здесь живется?» Имеется в виду, что в больших городах, таких, например, как Москва и Питер очень много всего происходит. Музеи, концерты, спектакли, вечеринки, рестораны… В Тарту развлечений значительно меньше, и человек искушенный в такой среде может заскучать. Наташа отвечает: «Тут очень мало событий и мест. Но мне не скучно. Я — интроверт, и всегда найду, чем заняться. Вечеринками и клубами я не живу и не жила еще в России. Мне комфортно, но многим людям из Москвы, Питера и других больших городов было бы здесь непривычно».
Пока в Эстонии на государственном уровне не будет всех тех прав, которые есть у гетеросексуальных пар (право вступать в брак, иметь общих детей и т.д.), наши права будут нарушаться.
О дискриминации
Быть ЛГБТ-парой в Эстонии значительно проще, чем в России, и на то есть несколько причин. В первую очередь в Эстонии нет законов, ограничивающих в правах из-за сексуальной ориентации. Во-вторых, гораздо спокойнее однополые отношения воспринимаются на бытовом уровне. В Тарту девушки ходят за руки и, хоть и сдержанно, но все же прилюдно выражают свои чувства. Они неоднократно ловили на себе любопытные взгляды, но с открытой агрессией ни разу не сталкивались. «Да, реакция иногда ощущается, но, в принципе, тут себя чувствуешь довольно свободно».
Тем не менее ситуация по мнению Наташи все еще далека от образцовой: «Да, конечно, можно по-разному смотреть на происходящее, но я считаю, что пока в Эстонии на государственном уровне не будет всех тех прав, которые есть у гетеросексуальных пар (право вступать в брак, иметь общих детей и т.д.), наши права будут нарушаться. Последнее время слышны голоса консервативных партий в отношений самых разных вещей, в том числе ЛГБТ. Появляется угроза от политиков».
Когда девушки возвращаются в Россию, позволить себе открыто выражать свои чувства они не могут. Наташа размышляет: «В Москве на эскалаторах очень часто можно видеть гетеросексуальные парочки, которые целуются, обнимаются очень тесно. И люди воспринимают это нормально. Если это в порядке вещей, то почему однополые пары не могут поцеловаться? Мы стояли на эскалаторе близко друг к другу и обнимались. Мы вели себя прилично. Вдруг какой-то мужчина начал на нас орать: “Вы еще тут поцелуйтесь! Распоясались!”» С тех пор в Москве они за руку не ходят.
О планах на будущее
Сейчас девушки миновали сложности адаптации. Наташа доучивается в Тартуском художественном колледже и работает в музее. Даша оканчивает в ТУ аспирантуру и работает в сфере развития туризма. В планах — снять квартиру побольше, купить свою со временем и завести собаку. Через несколько лет, если все пойдет хорошо, девушки всерьез подумывают о детях.