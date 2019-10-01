Вт, 1.10.2019
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Таллинн планирует повысить пособие бывшим мэрам-пенсионерам

Эдгар Сависаар.

ФОТО: Sander Ilvest

Мэрия Таллинна собирается повысить ставку пособия, которое получают вышедшие на пенсию и нигде не работающие бывшие градоначальники, передает Rus.ERR.

"Речь идет о так называемой городской пенсии или пособии, которое ежемесячно получают бывшие мэры Таллинна, достигшие пенсионного возраста и нигде не работающие. Сейчас размер данного оклада равен 550 евро и управа собирается его повысить. Пока единого мнения нет. Думаю, что определимся в среду", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee городской секретарь Тоомас Сепп.

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