Ни дня без скандалов: с чемпионата мира по легкой атлетике выслали тренера-допингиста, пустые трибуны объяснили трудолюбивостью катарцев

Рекорд посещаемости ЧМ-2019 был зафиксирован в пятницу, в день открытия, когда соревнования посетило 13 288 человек. Далее посещаемость только падала, хотя по заявлениям организаторов, в отдельные дни она достигала до 70 процентов на арене, ёторая вмещает 40000 зрителей. В ИААФ пустые трибуны объяснили тем, что финалы, в основном, проходят поздно вечером, когда катарцы уходят домой и ложатся спать, дабы ранним утром встать на работу, поэтому, например за финалом в женских прыжках в высоту зрителей набралось не более 9000-10000. Также Катар подкосили санкции объявленные странами Песидского залива этой стране. Из-за санкций многие азиатские любители легкой ателетики остались дома и смотрят, вероятно, ЧМ по телевизору.