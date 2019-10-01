Ни дня без скандалов: с чемпионата мира по легкой атлетике выслали тренера-допингиста, пустые трибуны объяснили трудолюбивостью катарцев

Чемпионат мира по легкой атлетике ознаменовался первым допинг-скандалом. К счастью напрямую с проходящим в Дохе форумом он не связан: тренера из США Альберта Салазара дисквалифицировала USADA.
Рекорд посещаемости ЧМ-2019 был зафиксирован в пятницу, в день открытия, когда соревнования посетило 13 288 человек. Далее посещаемость только падала, хотя по заявлениям организаторов, в отдельные дни она достигала до 70 процентов на арене, ёторая вмещает 40000 зрителей. В ИААФ пустые трибуны объяснили тем, что финалы, в основном, проходят поздно вечером, когда катарцы уходят домой и ложатся спать, дабы ранним утром встать на работу, поэтому, например за финалом в женских прыжках в высоту зрителей набралось не более 9000-10000. Также Катар подкосили санкции объявленные странами Песидского залива этой стране. Из-за санкций многие азиатские любители легкой ателетики остались дома и смотрят, вероятно, ЧМ по телевизору.
По телевизору не только этот ЧМ, но ОИ в Токио и ЧМ-2023, будет наблюдать тренер Альберто Салазар из США. Наставник бегунов-стайеров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопингового законадательства. Салазар успел увидеть как на этом ЧМ его воспитанница, Сифан Хассан, представляющая Нидерланды, завоевала золото на дистанции 10 000 метров, но затем Салазара лишили аккредитации и выслали как с ЧМ, так и из Катара.