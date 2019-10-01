В Кохтла-Ярве горел социальный дом

По прибытию на место выяснилось, что дом заполнен дымом, и спасатели начали эвакуацию жильцов из окон при помощи спасательных лестниц. Также выяснилось, что человек, в чьей квартире произошло возгорание, ушел до начала пожара.

Очаг возгорания находился в одной из квартир социального дома. ФОТО: Идаский центр спасения.

В 9.17 пожар удалось локализовать. Управа города заказала автобус для эвакуации людей. Работники скорой помощи осмотрели жильцов, никто из них не пострадал. Однако повреждения получили двое спасателей, которых медики осмотрели и отправили на домашнее лечение. В 11 часов жильцам разрешили вернуться домой. Всего было эвакуировано 46 человек. Полностью пожар был ликвидирован в 11.27.

По словам оперативного дежурного Идаского центра спасения Райнера Асукюла, спасатели действовали как одна команда: быстро и правильно «Это было сложное происшествие, к счастью, обошлось без погибших».

Важно и то, что поскольку коридор социального дома был заполнен дымом, люди дожидались помощи в своих комнатах.

«Это правильное поведение в случае пожара. Если горит в коридоре многоквартирного дома, то людям нужно оценить ситуацию и в случае опасности оставаться в квартирах, а не перемещаться у очагов возгорания и в дыму. Входная дверь квартиры должна быть закрыта (не заперта!), и людям нужно подавать призывы о помощи из окон», - сказал Асукюла.

Причина возгорания еще не известна, это выяснится в ходе следствия, но, конечно, важно отметить, что огонь распространяется быстро, и лучшей защитой от пожара является понимание поведения огня, знание правил пожарной безопасности и противопожарная профилактика. Главными причинами возгораний в зданиях являются беспечность при курении, а также поломка электроприборов.

Причины пожаров, связанные с электричеством: старая и неумело отремонтированная проводка, перегрузка розеток, а также старые электрощиты. В прошлом году в пожарах, спровоцированных электричеством, погибли восемь человек, а беспечное курение привело к гибели в пожарах 20 человек.