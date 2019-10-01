Бесплатная юридическая помощь по квартирным вопросам на русском языке

Попасть на консультацию в инфозале (площадь Вабадузе, 7) можно и по предварительной регистрации, и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, вторникам - с 9 до 12 и с 13 до 17, по четвергам - с 13 до 17 часов. Юриста из Eesti Õigusbüroo (Правовое бюро Эстонии) можно так же бесплатно пригласить на общее собрание собственников квартир. Консультации проводятся как на эстонском, так и на русском языке. Предварительная регистрация в будни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223