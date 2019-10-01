Таиланд не шутит: российскому туристу грозит десять лет тюрьмы за подаренные местным игрушечные доллары

О произошедшем рассказала 30 сентября в своем Instagram жена Веденяпина Екатерина. «Мы отдыхаем с детьми. Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным. Оказалось так себе сувенир фром раша. Здесь все серьезно», - написала она.

«Мы приехали отдыхать двумя семьями с маленькими детьми, - уточнила Екатерина в разговоре с Znak.com. - Детки постоянно просят денежки, так как видят, как мы в магазинах расплачиваемся. Вадим из России привез ненастоящие детские деньги, на которых написано: „сувенирная продукция“. Дети играли ими в магазин, и мы эти деньги с собой таскали».

Ночью Веденяпин был в баре один и, по словам супруги, ради шутки решил подарить ненастоящие деньги тайцам. Екатерина уверяет, что намерения расплачиваться ими у мужа не было. Семья уже не первый раз отдыхает в Таиланде, но о том, что так шутить нельзя, они не знали.

Против россиянина свидетельствуют три местных жителя. Судебные издержки огромны, собрать пока удалось только на адвоката. Подруга Веденяпиных рассказала порталу Е1.RU, что для залога нужна сумма около миллиона рублей, а само следствие будет идти два года.

«Освобождение под залог не означает, что дело прекратят. Скорее всего, пока дело не будет прекращено, выезд из страны ему будет запрещен», - сообщили изданию в посольстве России в Таиланде. Консульский отдел посольства выясняет подробности инцидента.