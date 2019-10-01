Вт, 1.10.2019
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Трамп назначил нового посла США в Эстонии

Новый посол США в Эстонии Вильям Эллисон Грэйсон.

ФОТО: Valge Maja

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп назначил послом США в Эстонии Вильяма Эллисона Грэйсона, который работал на ведущих руководящих постах в общественном секторе при четырех президентах, пишет Postimees.

В Эстонии посла США нет уже больше года. Прежний посол Джеймс Д. Меллвил в июне прошлого года сообщил, что уходит с занимаемой должности в знак протеста против политики Дональда Трампа.

По словам дипломата, его больше всего встревожила манера Трампа критиковать и принижать значимость союзников Соединенных Штатов.

Сейчас посольством США в Таллинне руководит временный поверенный Брайн Рорафф.

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