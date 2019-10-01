Картина дня: пропавшую женщину нашли в бункере, последствия шторма в Эстонии и российский суд против эстонской фирмы

В Центральной Европе бушуют ураганы: обесточены тысячи домов, есть жертвы

По Центральной Европе пронеслись ураганы. Сильнейший ветер и дожди принесли немало бед – вырваны с корнями деревья, нарушены линии электропередач. К сожалению, не обошлось без жертв. В Словакии во время шторма погибла 14-летняя школьница, на которую упало огромное дерево. Читать далее...

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Сегодня, 1 октября, в Москве проходит прощание с режиссером Марком Захаровым. Он умер на 86-м году жизни. Все желающие проститься собрались в 10 утра на основной сцене театра «Ленком». Гражданская панихида продлится до 14:00. После усопшего повезут на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен. Читать далее...

В результате нападения в финском Куопио один человек погиб, еще десять ранены

По данным очевидцев, подозреваемый совершил нападение холодным оружием. По имеющейся информации, он - один из десяти пострадавших. Читать далее...

И это только первый день: жители Эстонии подали больше всего заявок на получение э-визы в Санкт-Петербург

Иностранные граждане только в первый день действия проекта подали уже 3000 заявок на получение электронных виз для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Читать далее...

Завтра погода резко изменится

Погоду в Балтийском регионе определяет обширная область пониженного давления, которая заполняясь, медленно движется вдоль южного побережья Финляндии на северо-восток. Читать далее...

В Ида-Вирумаа зафиксирован самый ранний в этом году снегопад

24 сентября метеостанция в Йыхви зарегистрировала снегопад. По данным синоптиков, это самый ранний снегопад в Эстонии в этом году. Читать далее...

В России разрешат двойное гражданство

Власти России намерены разрешить иностранцам, желающим стать гражданами РФ, не отказываться от гражданства другого или других государств. Это следует из материалов правительства, размещенных на сайте российской Госдумы вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму в понедельник, 30 сентября. Читать далее...

Март Хельме на открытии Дома эстонского языка в Нарве: ненормально, когда русские и эстонцы говорят между собой по-английски

В Нарве в присутствии трех министров и других высокопоставленных гостей открылся Дом эстонского языка и главная контора Фонда интеграции, переезжающего в приграничный город из Таллинна. Изучение государственного языка для нарвитян обещает стать более доступным, причем не только с помощью классических курсов, но даже с помощью кулинарных мастер-классов. Читать далее...

Говорят, что частные дома в Таллинне падают в цене. Так ли это?

На портале недвижимости KV.EE в августе было выставлено на продажу 639 домов в Таллинне. Средняя цена предложения составила 1516 евро за квадратный метр, что на 57 евро, или на 4% меньше, чем год назад. Читать далее...

СМИ: пистолет, из которого в Берлине застрелили чеченца, связан с Эстонией

Убитого в августе в Берлине гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили застрелили из пистолета, проданного более 30 лет назад из Австрии в Эстонию. Читать далее...

Поражающий своей изобретательностью мошенник обчистил как липку множество жительниц Эстонии

Мошенник-манипулятор выманил деньги более чем у 20 женщин. Читать далее...

Обвинение: Марти Куузик нанес женщине травмы, дававшие о себе знать в течение четырех недель