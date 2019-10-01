Картина дня: пропавшую женщину нашли в бункере, последствия шторма в Эстонии, российский суд против эстонской фирмы

Уникальный для Эстонии случай: пропавшую женщину в буквальном смысле нашли под землей

Начатые вчера в Вильяндимаа поиски ушедшей из больницы 62-летней Кристы развернулись на три уезда. Их кульминация пришлась на минувшую ночь: пропавшую нашли в Тартумаа в подземном бункере. Читать далее...

Бушующий в Эстонии шторм оставил без электричества более 2000 домохозяйств

Государственная метеослужба распространила штормовое предупреждение по всей Эстонии и предупредила о возможных опасных погодных явлениях. В настоящее время без электричества находятся 2059 домохозяйств. Читать далее...

Эстония помогла России признать виновной фирму своего гражданина

В середине лета при поддержке налоговых органов Эстонии компания, принадлежащая гражданину Эстонии, была признана в России виновной в уклонении от уплаты налогов. Согласно решению суда, занимающееся торговлей ЗАО «Экстра» должно выплатить более миллиона евро в госказну России. Читать далее...

Сланцевый кризис нанес смертельный удар рыборазведению под Нарвой

Крупная рыбная ферма, снабжавшая форелью и осетром нарвский регион, была вынуждена свернуть свою деятельность. Немалую роль сыграл сланцевый кризис: из-за снижения объема производства электричества стала холоднее вода в отводящем канале электростанции - и хорошую рыбу к весне уже не вырастить. Читать далее...

Лейтенант полиции стал работать в службе защиты детей: я думал, что у меня крепкие нервы, но…

В прошлом году работники службы защиты детей рассмотрели почти 10 000 происшествий с детьми, год от года их количество увеличивается.Работа защитников детей не из легких. Хорошим примером тому является главный специалист из Рапла Свен Мурула (52), который до перехода в эту сферу деятельности почти четверть века отработал в полиции. Читать далее...

Таллиннское телевидение прекратило вещание

С 1 октября принадлежащее столичной мэрии Таллиннское телевидение прекратило свое эфирное вещание. Главные причины - высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам. Читать далее...

Ласнамяэ будут чистить от автохлама

Управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с Муниципальной полицией начала активно вывозить автохлам и другие транспортные средства, которые не использовались в течение длительного времени.До прихода зимы и снега управа Ласнамяэ хочет избавиться от автохлама и машин, долгое время стоящих на улицах без использования. Читать далее...

Небрежное вождение на парковке привело к ущербу в размере 4000 евро

Осенняя прохладная погода манит в помещения, поэтому парковки возле торговых центров заполняются автомобилями как в выходные, так и в рабочие дни. Все чаще встречаются и повреждения на парковках, когда участников больше одного. Каковы наиболее часто случающиеся на парковках аварии и как их избежать? Читать далее...

Покупатели квартир в Таллинне боятся застекленных балконов как огня

Квартиру с застекленным балконом или лоджией можно совершенно серьезно назвать бедной сироткой на таллиннском квартирном рынке, так как согласно анализу предложений квартир на портале City24, квадратный метр такой квартиры стоит на целых 200 евро дешевле по сравнению с другими! Читать далее...

В Центральной Европе бушуют ураганы: обесточены тысячи домов, есть жертвы

По Центральной Европе пронеслись ураганы. Сильнейший ветер и дожди принесли немало бед – вырваны с корнями деревья, нарушены линии электропередач. К сожалению, не обошлось без жертв. В Словакии во время шторма погибла 14-летняя школьница, на которую упало огромное дерево. Читать далее...

В Москве прощаются с Марком Захаровым