В результате нападения в финском Куопио один человек погиб, еще десять ранены

В финском Куопио в помещении профессионального училища произошел акт насилия. По данным очевидцев, подозреваемый совершил нападение холодным оружием. Данная информация не подтверждена полицией, передает Yle.

Полиция сообщает, что один человек умер, десять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения. По имеющейся информации, подозреваемый - один из пострадавших.

Умершего нашли в помещении училища.

Университетская больница Куопио была сразу после инцидента переведена в режим повышенной готовности. Теперь деятельность больницы вернулась в обычный режим. Телефон горячей линии 017 172 000.

Один человек задержан. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента.

Училище находится в торговом центре Herman. Место происшествия оцеплено.

По информации Yle, в торговом центре расположены временные помещения училища Savon koulutusyhtymä, в которых учатся студенты бизнес-отделения. Классы расположены на первом и втором этажах. Со слов очевидца, инцидент произошел на втором этаже. Полиция данную информацию не подтвердила.

Полиция сообщает, что ситуация на месте происшествия спокойная и не представляет опасности для окружающих. Полиция опровергает слухи о том, что в районе Петонен был замечен вооруженный человек.

Полиция проведет пресс-конференцию в 17:00, а в училище соберутся на кризисное совещание.

Премьер-министр Антти Ринне (СДП) среагировал на нападение в твиттере. Он пишет, что акт насилия, произошедший в Куопио, является ужасным и заслуживает категорического осуждения. Также он сообщил, что обсудил ситуацию с главой полиции, и правительство внимательно следит за развитием ситуации. Премьер-министр выразил от своего имени и от имени всего правительства глубокие соболезнования родным и близким жертв.