И это только первый день: жители Эстонии подали больше всего заявок на получение э-визы в Санкт-Петербург

«У нас уже порядка 3000 заявок на сегодняшний день. Это и Прибалтика, и Финляндия, а также Индия, Дания. Понятно, что показатели будут меняться, но уже сегодня мы видим качественный рост в данном формате», - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Панкевич выразил надежду, что после введения электронных виз средняя продолжительность поездок иностранных туристов в Петербург вырастет с трех-пяти до шести-семи суток. По его словам, нововведение позволит увеличить ежегодный турпоток на два млн человек.

В свою очередь сотрудник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко уточнил, что указанные 3000 заявок уже находятся в базе одобренных. Основная масса заявителей - граждане Эстонии, они подали более 400 заявок. Далее следуют Латвия (более ста заявок), Литва, Германия и Польша. За визами также обратились граждане Филиппин, Индии, Китая, Тайваня, Ирана, Франции и Швеции.

Заместитель председателя комитета Ленинградской области по туризму Римма Сачунова выразила сожаление в связи с тем, что по электронным визам в Россию нельзя попасть по железной дороге, в том числе на поездах «Лев Толстой» и «Аллегро». В число одобренных пунктов пропуска не вошел также морской порт Выборга. Кроме того, уточнила Сачунова, электронные визы позволяют посетить только Петербург и Ленинградскую область, но по ним нельзя посетить другие регионы, и турист обязательно должен выехать через регион прибытия.

Давиденко отметил, что допустить въезд по электронным визам железной дорогой не позволяют технические сложности. В число пунктов прибытия также не включены Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта (для паромов - ИФ).

Заведующий консульским отделом представительства МИД РФ в Петербурге Олег Коновалов подчеркнул, что электронные визы выдаются бесплатно, но в будущем за их оформление планируется взимать деньги.