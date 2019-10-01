Говорят, что частные дома в Таллинне падают в цене. Так ли это?

Да, между ценами предложений в разных районах столицы существует довольно большая разница. «Это происходит из-за того, что, например в Ласнамяэ, Мустамяэ или Пыхья-Таллинне продается всего пара десятков объектов, а при небольшом количестве домов, предлагаемых на продажу, прибавка или потеря даже одного объекта могут оказать существенное влияние на среднюю цену», - объяснил руководитель KV.EE Тарво Теслон.

В районах Нымме и Пирита, состоящих преимущественно из частных домов на одну семью, выставлено на продажу большее количество объектов, и цены в этом году держатся примерно на том же уровне, что и год назад. Например, за продающиеся на KV.EE дома в Нымме запрашивают в среднем 1543 евро за квадратный метр и 1734 евро за квадратный метр – в Пирита.