В России разрешат двойное гражданство

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", - говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством. По мнению экспертов, эта мера повысит привлекательность российского паспорта.

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, сообщает агентство РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в 2018 году президентом концепции миграционной политики на 2019-2025 годы.

По действующим правилам, иностранцы для получения российского паспорта в общем порядке должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке.