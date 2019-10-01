Март Хельме на открытии Дома эстонского языка в Нарве: ненормально, когда русские и эстонцы говорят между собой по-английски

В Нарве в присутствии трех министров и других высокопоставленных гостей открылся Дом эстонского языка и главная контора Фонда интеграции, переезжающего в приграничный город из Таллинна. Изучение государственного языка для нарвитян обещает стать более доступным, причем не только с помощью классических курсов, но даже с помощью кулинарных мастер-классов.
Эстонский язык стал ближе
Фонд интеграции и Дом эстонского языка расположились в бывшем административном здании завода “Балтиец” на углу улиц Кереса и Линда, по соседству с мультимедийным центром Objekt и театральным центром Vaba Lava.
По словам руководителя нарвского Дома эстонского языка Маргариты Кялло, это учреждение работает уже около года, но только теперь получило собственные помещения. Здесь несколько учебных классов, кабинеты для персонала и зал для мероприятий.
В церемонии открытия участвовали министр культуры Тынис Лукас, министр народонаселения Рийна Солман и министр внутренних дел Март Хельме. На открытие приехали руководители Нарвы и Силламяэ, а также многих организаций Нарвы.
Выступая, Март Хельме неожиданно вспомнил впечатление о Нарве из своего детства - как его школьный класс ехал на экскурсию в Ленинград и остановился в Нарве, чтобы поесть в столовой. Вопреки представлению, что все здесь русскоязычные, будущий лидер EKRE встретил здесь девушку, которая говорила на чистом эстонском языке, и это оставило в его душе теплое чувство.
“Не нормально, когда в Эстонии люди с родным русским языком общения и люди с эстонским языком общения общаются между собой на английском языке. Это не нормально, это извращение”, - заявил министр внутренних дел.
По его словам, обучение эстонскому нужно поддерживать, поскольку в Эстонии это язык, который открывает все двери.
Теперь за решение проблемы взялись?
По словам члена Рийгикогу Виктории Ладынской-Кубитс, открытию Домов эстонского языка в Таллинне и теперь в Нарве предшествовали около двух лет политических споров. Закончились они с подписанием коалиционного соглашения нынешнего правительство, по которому из государственного бюджета были выделены два миллиона евро на создание Домов эстонского языка.
Виктория Ладынская-Кубитс отметила, что у нее большие надежды на этот проект, хотя всех проблем с изучением эстонского языка он не решит. Скорее, по мнению политика, это только начало серьезной работы, которая почему-то не проводилась ранее.
Кроме Домов эстонского языка, отмечает Виктория Ладынская-Кубитс, сейчас появились сайты и приложения для смартфонов Keeleklikk и Keeletee, с помощью которых можно учиться самостоятельно.
“Не всегда же классические курсы могут решить проблему. Может быть, кто-то действительно очень занят на своей работе, но ему нужен словарный запас. Он может во время перерыва или когда есть свободная минутка, он может открыть приложение на телефоне и изучать эстонский язык в своем ритме”, - сказала Виктория Ладынская-Кубитс.
Изучение языка через кулинарию
“Мы проводим как курсы разговорного эстонского языка, так и различные мероприятия для всех желающих, которые не являются нашими учениками, - рассказала руководитель нарвского Дома эстонского языка Маргарита Кялло. - Например, летом мы отвезли две группы на Сааремаа. Это был проект погружения, когда взрослые вместе с детьми смогли на целую неделю поехать на этот остров, чтобы углубиться в разговорный язык. Также мы делаем различные мастер-классы, например, по приготовлению еды. В этом году нас ждет мастер-класс по этикету за столом. А под Рождество мы планируем сделать также кулинарный мастер-класс, где будет приготовление и поедание эстонской национальной пищи”.
Также, по словам Маргариты Кялло, нарвитяне смогут знакомиться с эстонским языком с помощью кино:
“У нас есть замечательный зал с экраном. Помимо того, что мы уже сейчас предлагаем вечера кино в Apollo, мы здесь будем показывать ретро-кино. Потому что ретро-кино дает возможность глубоко понять юмор, присущий конкретному народу, какие-то вещи, которые ты узнаешь, только если ты соприкасаешься с этой культурой на всех этапах - музыка, кино, литература и так далее”.
В Доме эстонского языка можно будет узнать, какие вообще есть возможности для изучения эстонского в Ида-Вирумаа:
“У нас есть консультанты, - объяснила Маргарита Кялло. - Для того, чтобы попасть на наши курсы или получить максимальную информацию, какие курсы мы предлагаем, нужно прийти к ним на консультацию. Они расскажут, дадут полную информацию о том, где можно изучать эстонский язык - и не только в нашем доме. У них есть информация от Кассы по безработице, от Министерства внутренних дел и всех остальных предлагающих курсы организаций”.
Преподавателями в Доме эстонского языка выступают не только профессиональные учителя - носители эстонского языка, которые хотели преподавать в Нарве, но не имели педагогического образования, прошли специально организованные для них в сотрудничестве с Тартуским университетом педагогические курсы.
Фонд интеграции переехал из Таллинна в Нарву
Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар рассказала, что активно работать на новом месте - в Нарве - фонд начнет с начала ноября. Сама Ирене Кяосаар уже купила в Нарве квартиру и переехала. Она считает, что переезд фонда вызван не только желанием работать непосредственно в “эпицентре незнания эстонского языка”:
“Дело не только в эстонском языке. Нарва в последние годы стала очень популярной и в контексте культурной столицы, и Vaba Lava, которая здесь открылась. Нарва снова появилась на карте Эстонии, мне кажется, в течение последних лет. Для того, чтобы она еще больше утвердилась на эстонской карте, было принято решение, чтобы Фонд интеграции, как инструмент государственной политики, находился здесь.
Это часть региональной политики, например, в Вильянди переводят центр национальной культуры. Нам наиболее подходящей показалась Нарва. Но и язык - тоже причина, здесь сильнее всего нужно создать такую среду - маленький островок эстонского языка, где всегда можно говорить на эстонском, даже нужно говорить на эстонском языке, и где можно это делать свободно, без стресса”.