Март Хельме на открытии Дома эстонского языка в Нарве: ненормально, когда русские и эстонцы говорят между собой по-английски

Эстонский язык стал ближе

Фонд интеграции и Дом эстонского языка расположились в бывшем административном здании завода “Балтиец” на углу улиц Кереса и Линда, по соседству с мультимедийным центром Objekt и театральным центром Vaba Lava.

По словам руководителя нарвского Дома эстонского языка Маргариты Кялло, это учреждение работает уже около года, но только теперь получило собственные помещения. Здесь несколько учебных классов, кабинеты для персонала и зал для мероприятий.

В церемонии открытия участвовали министр культуры Тынис Лукас, министр народонаселения Рийна Солман и министр внутренних дел Март Хельме. На открытие приехали руководители Нарвы и Силламяэ, а также многих организаций Нарвы.

Выступая, Март Хельме неожиданно вспомнил впечатление о Нарве из своего детства - как его школьный класс ехал на экскурсию в Ленинград и остановился в Нарве, чтобы поесть в столовой. Вопреки представлению, что все здесь русскоязычные, будущий лидер EKRE встретил здесь девушку, которая говорила на чистом эстонском языке, и это оставило в его душе теплое чувство.

Март Хельме на открытии Дома эстонского языка в Нарве ФОТО: Николай Андреев

“Не нормально, когда в Эстонии люди с родным русским языком общения и люди с эстонским языком общения общаются между собой на английском языке. Это не нормально, это извращение”, - заявил министр внутренних дел.

По его словам, обучение эстонскому нужно поддерживать, поскольку в Эстонии это язык, который открывает все двери.

Теперь за решение проблемы взялись?

По словам члена Рийгикогу Виктории Ладынской-Кубитс, открытию Домов эстонского языка в Таллинне и теперь в Нарве предшествовали около двух лет политических споров. Закончились они с подписанием коалиционного соглашения нынешнего правительство, по которому из государственного бюджета были выделены два миллиона евро на создание Домов эстонского языка.

Виктория Ладынская-Кубитс на открытии Дома эстонского языка в Нарве ФОТО: Николай Андреев

Виктория Ладынская-Кубитс отметила, что у нее большие надежды на этот проект, хотя всех проблем с изучением эстонского языка он не решит. Скорее, по мнению политика, это только начало серьезной работы, которая почему-то не проводилась ранее.

Кроме Домов эстонского языка, отмечает Виктория Ладынская-Кубитс, сейчас появились сайты и приложения для смартфонов Keeleklikk и Keeletee, с помощью которых можно учиться самостоятельно.

“Не всегда же классические курсы могут решить проблему. Может быть, кто-то действительно очень занят на своей работе, но ему нужен словарный запас. Он может во время перерыва или когда есть свободная минутка, он может открыть приложение на телефоне и изучать эстонский язык в своем ритме”, - сказала Виктория Ладынская-Кубитс.

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