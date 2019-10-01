В сентябре в роддоме Пельгулинна родилось десять пар близнецов и тройня

Тройняшки в Эстонии рождаются редко: в текущем году в Пельгулиннаском роддоме они появились на свет дважды – в мае и сентябре.

Заведующая отделением для новорожденных доктор Пилле Сайк отметила, что хотя рождение двойни или тройни – это радость, но, к сожалению, оно всегда связано с повышенным риском для женщины и детей. Часто близнецы или тройняшки рождаются раньше срока с сопутствующими преждевременному появлению на свет проблемами со здоровьем.