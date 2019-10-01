В сентябре в роддоме Пельгулинна родилось десять пар близнецов и тройня

Сентябрь оказался рекордным для Пельгулиннаского родильного дома по количеству рожденных близнецов – десять пар двойняшек и одна тройня, сообщает Rus.ERR.
Тройняшки в Эстонии рождаются редко: в текущем году в Пельгулиннаском роддоме они появились на свет дважды – в мае и сентябре.
Заведующая отделением для новорожденных доктор Пилле Сайк отметила, что хотя рождение двойни или тройни – это радость, но, к сожалению, оно всегда связано с повышенным риском для женщины и детей. Часто близнецы или тройняшки рождаются раньше срока с сопутствующими преждевременному появлению на свет проблемами со здоровьем.
С весны 2017 года в Пельгулиннаском роддоме имеется семейная палата интенсивной терапии для новорожденных, где новорожденные, нуждающиеся в дополнительном наблюдении медиков, могут круглосуточно быть вместе с родителями.