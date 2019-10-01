Жители Эстонии массово нарушили скоростной режим

За первые девять месяцев года полиция направила 97 428 извещений о штрафах по нарушениям, установленным камерами замера скорости и камерами на светофорах, сообщила во вторник BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. В сентябре полиция направила водителям 13 643 извещения.

Мобильные камеры замера скорости в сентябре выявили на дорогах 3084 нарушения, а фиксирующие порядок движения транспорта на перекрестке Кристийне в Таллинне — почти 650 нарушений, из которых почти 170 были проездом перекрестка на запрещающий сигнал светофора.