Вт, 1.10.2019
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  • Почти все фракции Таллиннского горсобрания согласны ограничить продажу алкоголя в городе

Почти все фракции Таллиннского горсобрания согласны ограничить продажу алкоголя в городе

Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Ограничение продажи алкоголя в увеселительных заведениях Таллинна поддерживают все фракции горсобрания, кроме фракции партии "Отечество". Они не считают правильным что-либо ограничивать без достижения предварительных договоренностей, передает Rus.ERR.

"Находчивые люди открывают бар, который работает с 7 до 10 утра, в это время алкоголь в магазине не купить. Так вот, этим заведениям нужно перекрыть кислород, и не давать возможности вести подобную деятельность", - заявил в "Актуальной камере" член Таллиннского городского собрания от социал-демократической партии Райнер Вакра.

"Мы сделаем предпринимателям предложение договориться об общих правилах в городе, с которыми они сами согласны", - сказал заместитель председателя Таллиннского городского собрания Март Луйк (партия "Отечество").

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