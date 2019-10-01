Почти все фракции Таллиннского горсобрания согласны ограничить продажу алкоголя в городе

Ограничение продажи алкоголя в увеселительных заведениях Таллинна поддерживают все фракции горсобрания, кроме фракции партии "Отечество". Они не считают правильным что-либо ограничивать без достижения предварительных договоренностей, передает Rus.ERR.
"Находчивые люди открывают бар, который работает с 7 до 10 утра, в это время алкоголь в магазине не купить. Так вот, этим заведениям нужно перекрыть кислород, и не давать возможности вести подобную деятельность", - заявил в "Актуальной камере" член Таллиннского городского собрания от социал-демократической партии Райнер Вакра.
"Мы сделаем предпринимателям предложение договориться об общих правилах в городе, с которыми они сами согласны", - сказал заместитель председателя Таллиннского городского собрания Март Луйк (партия "Отечество").