Новое необычное наказание для лихачей, которое применяет эстонская полиция, не подходит для Латвии

Как известно, теперь в Эстонии лихачи могут вместо того, чтобы оплачивать штраф, постоять на обочине 45 или 60 минут, в зависимости от серьезности нарушения.

Речь идет не о постоянном методе, а об эксперименте Департамента полиции и погранохраны, цель которого изменить поведение эстонцев на дороге, поскольку превышение скорости стало социальной нормой.

Нормундс Крапсис поздравил Эстонию с реализацией этой идеи, но скептически отнесся к ее реализации в Латвии. По словам Крапсиса, подобный метод у южных соседей, вероятно, даже не будет опробован.

Прежде всего, пришлось бы внести изменения в латвийское законодательство. Во-вторых, по словам Крапсиса, в Латвии не так много полицейских, которые бы контролировали водителей на обочине. Более того, исходя из прав человека, латыши могут не принять такие нововведения.

Крапсис отметил, что он не знает ни одной другой страны ЕС, кроме Эстонии, где в применяется такой метод. Он напомнил, что в последнее время в Латвии широко обсуждается вопрос о штрафах за превышение скорости. Штрафы были увеличены, но они остаются одними из самых низких в ЕС.

Начальник полиции считает, что борьбу с превышением скорости необходимо продолжать, используя различные технические средства - например, стационарные и мобильные радары.