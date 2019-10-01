Поражающий своей изобретательностью мошенник обчистил как липку множество жительниц Эстонии

Мужчина, которого, пожалуй, можно назвать главным любовником Эстонии, обманул десятки женщин, с которыми, как правило, знакомился на сайтах знакомств, они настолько доверяли мужчине, что дали мошеннику в общей сложности более миллиона евро. В арсенале серийного мошенника манипуляции и невероятные психологические приемы.
«Не поверила бы, что такой человек существует, если бы сама не пережила это», - признается Postimees одна из жертв Кристи. Поскольку обстоятельства деликатные, имена всех жертв изменены.
Давайте знакомится. Мужчину, обвиняемого в присвоении и мошенничестве, зовут Алар Тамм, Алар Каттай, Алар Хюва или официально Алар Микфельт, в зависимости от необходимости и обстоятельств. Он родился 28 июля 1972 года, но любил использовать дату 08.08 как шутку в бесчисленных гарантийных письмах.
На самом деле он гражданин Эстонии, а, по его легенде, гражданин Норвегии. Он был наказан в уголовном порядке 11 раз, отсидел три с половиной года в тюрьме и находится в Таллиннской тюрьме с 28 марта и ожидает суда, который состоится в феврале. По словам пострадавших, у него есть две или четыре сестры, у всех много детей и умерших супругов, а также хрупкое здоровье. В начале тысячелетия он проворачивал аферы на Юге Эстонии, после освобождения из тюрьмы переехал в столицу.
Многочисленные судебные документы и интервью с жертвами рисуют картину человека, для которого мошенничество не просто способ зарабатывания денег. Выбор женщин, затягивание их свои сети и, наконец, выманиванию у них денег, занимали его дни, недели и месяцы по крайней мере в течение последних 15 лет.
За прошедшие годы он разработал филигранную схему, которая работала всегда и для всех - от простых медицинских работников до руководителей предприятий. Он научился так хорошо понимать выбранного им человек, что мог оценить и то, сколько денег он может выманить у жертвы. Таким образом, отдельные суммы, попадавшие в карман Микфельта, начинаются с 7 000 крон и доходят до 4000 евро, а в более тяжелых случаях - до полумиллиона евро.
Сама схема в большинстве случаев была такой: знакомства завязывалось в интернете, где обманщик производил впечатление очень обеспеченного и чрезвычайно заботливого мужчины, затем он вступал в отношения с женщиной. Затем Микфельт делал предложение купить дом или машину или стать акционером компании, за это нужно было внести предоплату, предпочтительно наличными. Затем приходилось говорить о вечной любви и тихо исчезать - работать за границей или заботиться о детях больной сестры. В некоторых случаях ему также удавалось выманивать деньги, просто разговаривая в Интернете.
Август 2004 года, Тарту. Происходит первый инцидент, который подтверждается открытыми базами данных. Микфельт встретил Кайри и гостит у нее, строятся планы. Как бы между прочим мужчина говорит об идее открытия пекарни, и как музыка звучит для женщины предложение открыть ее вместе.
Микфельт также обещает вложить в бизнес большую сумму, но Кайри может вложить 55 000 крон, чтобы стать акционером. 26 августа пара встретится в машине на стоянке за универмагом, это последние минуты, когда женщина видит свои 55 000 крон, заработанные тяжелым трудом. Остались только пустые обещания, никакой новой пекарни в Тарту, никакой помощи от долговых расписок.
В то же время мошенник проворачивал и другие аферы. В том же августе он был на заправке Statoil, где любил делать покупки, там он познакомился с Керсти, которая обслуживала клиентов. Однажды подошел человек, сказав, что он может предложить автомобиль Mitsubishi за выгодную сумму. У Микфельта в кармане была фотография машины.
Поначалу Керсти колебалась, но, наконец, обсудив это с отцом, они решили заключить сделку. Они наскребли 7000 крон для предоплаты. К сожалению, они больше не видели ни машины, ни денег.
В 2004-2007 годах Микфельт выманил в общей сложности 174 000 крон у шести женщин в Тарту, что было огромной суммой. За это он отправился тюрьму на три года и четыре месяца с 8 августа 2007 года, и он не был освобожден до установленного срока.
Согласно последнему предъявленному ему обвинению, он обманул в общей сложности 16 жертв с 2015 года до его ареста, у них он выманил в общей сложности более миллиона евро. Он получал деньги за дома и квартиры, которые он показывал жертвам только издалека или из окна машины.
Последний инцидент, обнаруженный прокуратурой, произошел 28 февраля, когда Тийна потеряла 15 000 долларов в связи с обещанным BMW. Большая сумма для жертвы, но все же небольшая по сравнению с тем, сколько ему удалось выманить в прошлом году у владелицы одного из эстонских предприятий.
400 000 евро - это сумма, которую женщина, управляющая своей компанией, взяла из кассы компании и отдала Микфельту в течение года. Он обещал купить общую квартиру в недавно построенном доме на Кадака-теэ, 145.
Всего он выманил почти миллион евро. Все это продолжалось до 20 марта этого года, когда мужчина, обвиненный двумя жертвами, был задержан полицией и арестован с разрешения суда. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры, Алара Микфельта обвиняют в растрате и мошенничестве, суд назначил слушание на февраль следующего года.
С момента его задержания число жертв увеличивается каждую неделю. Все они говорили о человеке, который использовал, по сути одни и те же психологические приемы, чтобы произвести на них впечатление: дорогие подарки, показ больших сумм наличных, езда на великолепных, но чужих роскошных автомобилях, обещания вечной совместной жизни. Хронология мошенничества также показала, что мужчина находился в «вечном сожительстве» с несколькими женщинами одновременно - «проекты» всегда объединялись таким образом, что о существовании других женщин было известно только ему.