Поражающий своей изобретательностью мошенник обчистил как липку множество жительниц Эстонии

Мужчина, которого, пожалуй, можно назвать главным любовником Эстонии, обманул десятки женщин, с которыми, как правило, знакомился на сайтах знакомств, они настолько доверяли мужчине, что дали мошеннику в общей сложности более миллиона евро. В арсенале серийного мошенника манипуляции и невероятные психологические приемы.

«Не поверила бы, что такой человек существует, если бы сама не пережила это», - признается Postimees одна из жертв Кристи. Поскольку обстоятельства деликатные, имена всех жертв изменены.

Давайте знакомится. Мужчину, обвиняемого в присвоении и мошенничестве, зовут Алар Тамм, Алар Каттай, Алар Хюва или официально Алар Микфельт, в зависимости от необходимости и обстоятельств. Он родился 28 июля 1972 года, но любил использовать дату 08.08 как шутку в бесчисленных гарантийных письмах.

На самом деле он гражданин Эстонии, а, по его легенде, гражданин Норвегии. Он был наказан в уголовном порядке 11 раз, отсидел три с половиной года в тюрьме и находится в Таллиннской тюрьме с 28 марта и ожидает суда, который состоится в феврале. По словам пострадавших, у него есть две или четыре сестры, у всех много детей и умерших супругов, а также хрупкое здоровье. В начале тысячелетия он проворачивал аферы на Юге Эстонии, после освобождения из тюрьмы переехал в столицу.

Многочисленные судебные документы и интервью с жертвами рисуют картину человека, для которого мошенничество не просто способ зарабатывания денег. Выбор женщин, затягивание их свои сети и, наконец, выманиванию у них денег, занимали его дни, недели и месяцы по крайней мере в течение последних 15 лет.

За прошедшие годы он разработал филигранную схему, которая работала всегда и для всех - от простых медицинских работников до руководителей предприятий. Он научился так хорошо понимать выбранного им человек, что мог оценить и то, сколько денег он может выманить у жертвы. Таким образом, отдельные суммы, попадавшие в карман Микфельта, начинаются с 7 000 крон и доходят до 4000 евро, а в более тяжелых случаях - до полумиллиона евро.

Сама схема в большинстве случаев была такой: знакомства завязывалось в интернете, где обманщик производил впечатление очень обеспеченного и чрезвычайно заботливого мужчины, затем он вступал в отношения с женщиной. Затем Микфельт делал предложение купить дом или машину или стать акционером компании, за это нужно было внести предоплату, предпочтительно наличными. Затем приходилось говорить о вечной любви и тихо исчезать - работать за границей или заботиться о детях больной сестры. В некоторых случаях ему также удавалось выманивать деньги, просто разговаривая в Интернете.