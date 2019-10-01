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  • Поражающий своей изобретательностью мошенник обчистил как липку множество жительниц Эстонии

Поражающий своей изобретательностью мошенник обчистил как липку множество жительниц Эстонии

Алар Микфельт производил впечатление успешного мужчины, которых ездит на дорогих автомобилях и ведет роскошную жизнь. В действительности у него не было ни денег, ни имущества, ни водительских прав.

ФОТО: Sotsiaalmeedia

Мошенник-манипулятор выманил деньги более чем у 20 женщин, пишет Postimees.

Мужчина, которого, пожалуй, можно назвать главным любовником Эстонии, обманул десятки женщин, с которыми, как правило, знакомился на сайтах знакомств, они настолько доверяли мужчине, что дали мошеннику в общей сложности более миллиона евро. В арсенале серийного мошенника манипуляции и невероятные психологические приемы.

«Не поверила бы, что такой человек существует, если бы сама не пережила это», - признается Postimees одна из жертв Кристи. Поскольку обстоятельства деликатные, имена всех жертв изменены.

Давайте знакомится. Мужчину, обвиняемого в присвоении и мошенничестве, зовут Алар Тамм, Алар Каттай, Алар Хюва или официально Алар Микфельт, в зависимости от необходимости и обстоятельств. Он родился 28 июля 1972 года, но любил использовать дату 08.08 как шутку в бесчисленных гарантийных письмах.

На самом деле он гражданин Эстонии, а, по его легенде, гражданин Норвегии. Он был наказан в уголовном порядке 11 раз, отсидел три с половиной года в тюрьме и находится в Таллиннской тюрьме с 28 марта и ожидает суда, который состоится в феврале. По словам пострадавших, у него есть две или четыре сестры, у всех много детей и умерших супругов, а также хрупкое здоровье. В начале тысячелетия он проворачивал аферы на Юге Эстонии, после освобождения из тюрьмы переехал в столицу.

Многочисленные судебные документы и интервью с жертвами рисуют картину человека, для которого мошенничество не просто способ зарабатывания денег. Выбор женщин, затягивание их свои сети и, наконец, выманиванию у них денег, занимали его дни, недели и месяцы по крайней мере в течение последних 15 лет.

За прошедшие годы он разработал филигранную схему, которая работала всегда и для всех - от простых медицинских работников до руководителей предприятий. Он научился так хорошо понимать выбранного им человек, что мог оценить и то, сколько денег он может выманить у жертвы. Таким образом, отдельные суммы, попадавшие в карман Микфельта, начинаются с 7 000 крон и доходят до 4000 евро, а в более тяжелых случаях - до полумиллиона евро.

Сама схема в большинстве случаев была такой: знакомства завязывалось в интернете, где обманщик производил впечатление очень обеспеченного и чрезвычайно заботливого мужчины, затем он вступал в отношения с женщиной. Затем Микфельт делал предложение купить дом или машину или стать акционером компании, за это нужно было внести предоплату, предпочтительно наличными. Затем приходилось говорить о вечной любви и тихо исчезать - работать за границей или заботиться о детях больной сестры. В некоторых случаях ему также удавалось выманивать деньги, просто разговаривая в Интернете.

Август 2004 года, Тарту. Происходит первый инцидент, который подтверждается открытыми базами данных. Микфельт встретил Кайри и гостит у нее, строятся планы. Как бы между прочим мужчина говорит об идее открытия пекарни, и как музыка звучит для женщины предложение открыть ее вместе.

Микфельт также обещает вложить в бизнес большую сумму, но Кайри может вложить 55 000 крон, чтобы стать акционером. 26 августа пара встретится в машине на стоянке за универмагом, это последние минуты, когда женщина видит свои 55 000 крон, заработанные тяжелым трудом. Остались только пустые обещания, никакой новой пекарни в Тарту, никакой помощи от долговых расписок.

В то же время мошенник проворачивал и другие аферы. В том же августе он был на заправке Statoil, где любил делать покупки, там он познакомился с Керсти, которая обслуживала клиентов. Однажды подошел человек, сказав, что он может предложить автомобиль Mitsubishi за выгодную сумму. У Микфельта в кармане была фотография машины.

Поначалу Керсти колебалась, но, наконец, обсудив это с отцом, они решили заключить сделку. Они наскребли 7000 крон для предоплаты. К сожалению, они больше не видели ни машины, ни денег.

В 2004-2007 годах Микфельт выманил в общей сложности 174 000 крон у шести женщин в Тарту, что было огромной суммой. За это он отправился тюрьму на три года и четыре месяца с 8 августа 2007 года, и он не был освобожден до установленного срока.

Согласно последнему предъявленному ему обвинению, он обманул в общей сложности 16 жертв с 2015 года до его ареста, у них он выманил в общей сложности более миллиона евро. Он получал деньги за дома и квартиры, которые он показывал жертвам только издалека или из окна машины.

Последний инцидент, обнаруженный прокуратурой, произошел 28 февраля, когда Тийна потеряла 15 000 долларов в связи с обещанным BMW. Большая сумма для жертвы, но все же небольшая по сравнению с тем, сколько ему удалось выманить в прошлом году у владелицы одного из эстонских предприятий.

400 000 евро - это сумма, которую женщина, управляющая своей компанией, взяла из кассы компании и отдала Микфельту в течение года. Он обещал купить общую квартиру в недавно построенном доме на Кадака-теэ, 145.

Всего он выманил почти миллион евро. Все это продолжалось до 20 марта этого года, когда мужчина, обвиненный двумя жертвами, был задержан полицией и арестован с разрешения суда. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры, Алара Микфельта обвиняют в растрате и мошенничестве, суд назначил слушание на февраль следующего года.

С момента его задержания число жертв увеличивается каждую неделю. Все они говорили о человеке, который использовал, по сути одни и те же психологические приемы, чтобы произвести на них впечатление: дорогие подарки, показ больших сумм наличных, езда на великолепных, но чужих роскошных автомобилях, обещания вечной совместной жизни. Хронология мошенничества также показала, что мужчина находился в «вечном сожительстве» с несколькими женщинами одновременно - «проекты» всегда объединялись таким образом, что о существовании других женщин было известно только ему.

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