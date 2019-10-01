Макрон напомнил России о ее обязательствах перед Советом Европы

Французский президент добавил, что в ближайшие недели может состояться встреча "нормандской четверки", на которой, вероятно, будут достигнут "новые этапы" в решении конфликта в Донбассе. Макрон отверг критические высказывания, что он якобы "слишком близок" к президенту РФ Владимиру Путину. "Мы не наивны, мы не довольны, и мы знаем, что Россия своими действиями в Украине перешла красную линию", - заявил Макрон.

Россия была после аннексии Крыма в 2014 году лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ. 24 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, после которой российская делегация вернулась в ассамблею. Украинские депутаты в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ не присутствовали на заседании и не слушали выступление Макрона.

Перед выступлением в ПАСЕ Макрон встретился в Страсбурге с украинским режиссером Олегом Сенцовым, в начале сентября освобожденным в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. В разговоре с французским президентом Сенцов выразил мнение, что свободу других следует уважать так же, как и собственную. Кроме того, режиссер поблагодарил Макрона за "постоянную поддержку" со стороны Франции.

На своей странице в Facebook Олег Сенцов выразил удовлетворение тем, что в вопросе освобождения пленных Макрон "не собирается останавливаться и работа будет продолжена". Сенцов напомнил Макрону о судьбе пленных в Донбассе и в России, большинство из которых, по его словам, - "крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения", которых российская сторона пытается "представить в виде исламских террористов".