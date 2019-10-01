Бывший член EKRE хотел получить деньги от архитекторов за консультации

Выигравшее конкурс идей на строительство нового Теледома Общественного телерадиовещания (ERR) паевое товарищество Kadarik Tüür Arhitektid с удивлением обнаружило, что бывший член EKRE Эндель Оя представил компании счет на 10 000 евро, передает Rus.ERR.
По словам представителя паевого товарищества Отта Кадарика, связавшийся с компанией Эндель Оя предложил архитекторам свои консультационные услуги в связи с проектированием нового дома ERR и неоднократно приходил в бюро для обсуждения темы.
"Я предложил помощь в поиске инвестора, который мог бы финансировать строительство в рамках государственно-частного партнерства. Они были заинтересованными лицами, которые могли бы реализовать свой проект, а я – найти инвестора", – разъяснил цель своих действий Оя.
Оя состоял в EKRE с октября 2017 года и покинул ее ряды 18 сентября этого года.