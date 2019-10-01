Вт, 1.10.2019
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  • Бывший член EKRE хотел получить деньги от архитекторов за консультации

Бывший член EKRE хотел получить деньги от архитекторов за консультации

Эндель Оя.

ФОТО: Erakogu

Выигравшее конкурс идей на строительство нового Теледома Общественного телерадиовещания (ERR) паевое товарищество Kadarik Tüür Arhitektid с удивлением обнаружило, что бывший член EKRE Эндель Оя представил компании счет на 10 000 евро, передает Rus.ERR.

По словам представителя паевого товарищества Отта Кадарика, связавшийся с компанией Эндель Оя предложил архитекторам свои консультационные услуги в связи с проектированием нового дома ERR и неоднократно приходил в бюро для обсуждения темы.

"Я предложил помощь в поиске инвестора, который мог бы финансировать строительство в рамках государственно-частного партнерства. Они были заинтересованными лицами, которые могли бы реализовать свой проект, а я – найти инвестора", – разъяснил цель своих действий Оя.

Оя состоял в EKRE с октября 2017 года и покинул ее ряды 18 сентября этого года.

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