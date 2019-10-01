Обвинение: Марти Куузик нанес женщине травмы, дававшие о себе знать в течение четырех недель

Согласно обвинению, бывший министр инфотехнологий и внешней торговли Марти Куузик совершил преступление в близких отношениях, причинив пострадавшей физические повреждения, дававшие о себе знать по меньшей мере четыре недели, передает Postimees со ссылкой на Eesti Ekspress.
Раквереский дом суда Вируского уездного суда назначил предварительное заседание о ненадлежащем физическом обращении со стороны Куузика в октябре, судья Хели Вяйнасте проведет предварительное заседание по делу о семейном насилии Куузика 10 октября.
«Учитывая интересы участников процесса и справедливого отправления правосудия, прокуратура не может предоставить общественности информацию о точном содержании обвинения. Свои доказательства прокуратура представит в суде», - сказала в начале сентября пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.
Уголовное производство в отношении Куузика было начато 29 апреля этого года на основании статьи, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение для расследование появившийся в СМИ информации.
Уходя с поста, Куузик заявил, что обвинения в его адрес - клевета.
Свою отставку Куузик обосновал желанием обеспечить спокойную работу вступившему в должность правительству и сосредоточиться на защите в уголовном деле. Его спутница жизни отрицала обвинения в домашнем насилии.