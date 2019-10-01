Обвинение: Марти Куузик нанес женщине травмы, дававшие о себе знать в течение четырех недель

Раквереский дом суда Вируского уездного суда назначил предварительное заседание о ненадлежащем физическом обращении со стороны Куузика в октябре, судья Хели Вяйнасте проведет предварительное заседание по делу о семейном насилии Куузика 10 октября.

«Учитывая интересы участников процесса и справедливого отправления правосудия, прокуратура не может предоставить общественности информацию о точном содержании обвинения. Свои доказательства прокуратура представит в суде», - сказала в начале сентября пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Уголовное производство в отношении Куузика было начато 29 апреля этого года на основании статьи, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение для расследование появившийся в СМИ информации.

Уходя с поста, Куузик заявил, что обвинения в его адрес - клевета.