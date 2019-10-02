Спикер Рийгикогу начинает официальный визит в Венгрию

«Эстонцы и венгры – родственные народы, для которых в равной мере важно́ сохранение финно-угорской идентичности», – сказал Пыллуаас. Он добавил, что следующим летом в Тарту состоится конгресс финно-угорских народов, на который приглашен и президент Венгрии. Пыллуаас подчеркнул, что об успешном сотрудничестве двух государств свидетельствует и то, что в прошлом году в Таллинне и Будапеште вновь были открыты посольства двух стран, сообщила пресс-служба Рийгикогу.