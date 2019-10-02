Тысячи семей эвакуированы из-за наводнений в Великобритании

В Великобритании эвакуированы тысячи домов из-за наводнения, в нескольких регионах объявлен режим ЧС из-за проливных дождей.
Так, на острове Мэн деревня Лаксли стала изолирована от внешнего мира после того, как река вышла из берегов, что привело к затоплению улиц. Многие дома оказались повреждены. Сейчас для местных жителей нет угрозы.
Кроме того, некоторые районы Англии, Уэльса и Шотландии предупреждены об угрозе наводнений.
Также в Корнуолле эвакуировали ряд приморских районов, на западе Норфолка – около трех тысяч семей.