Ср, 2.10.2019
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Тысячи семей эвакуированы из-за наводнений в Великобритании

Наводнение в Великобритании

ФОТО: SCANPIX

В Великобритании эвакуированы тысячи домов из-за наводнения, в нескольких регионах объявлен режим ЧС из-за проливных дождей.

Так, на острове Мэн деревня Лаксли стала изолирована от внешнего мира после того, как река вышла из берегов, что привело к затоплению улиц. Многие дома оказались повреждены. Сейчас для местных жителей нет угрозы.

Кроме того, некоторые районы Англии, Уэльса и Шотландии предупреждены об угрозе наводнений.

Также в Корнуолле эвакуировали ряд приморских районов, на западе Норфолка – около трех тысяч семей.

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