Наталья Забияко и Александр Энберт приостанавливают спортивную карьеру

"В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при", - говорится в сообщении Федерации фигурного катания России.

"На данный момент эта новость не означает окончание карьеры, а означает только приостановку спортивной деятельности, - сказал Энберт по телефону. – Будем консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо".

"С Наташей мы остаемся (спортивной) парой и на данный момент вместе приостанавливаем спортивную деятельность, потому что Наталья без меня не может ее вести. Соответственно, мы вместе будем думать, как проводить дальнейшие тренировочные занятия, когда они будут возможны. Любые наши тренировки будут проходить после более подробной рекомендации врачей. Естественно, Наташа меня поддерживает, и она будет поддерживать форму", - добавил Энберт.