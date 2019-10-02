Российскую чемпионку мира возмутила победа замешанного в допинг-скандале американского спринтера

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала участие в первенстве планеты американского спринтера Кристиана Коулмана, передает Спорт-Экспресс.
«Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. А теперь он — чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?
Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»? Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?
До сих пор, когда слышу эту фамилию, у меня челюсть отвисает и долго не возвращается. Зачем тогда вся эта борьба?» — заявила Ласицкене.
По мнению спортсменки, участие Коулмана в ЧМ дискредитирует Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). «Где комиссии спортсменов, которые подписывали письма о том, что РУСАДА нельзя восстанавливать? Нужно ведь защищать собратьев. Я вот в его честности не уверена», — отметила она.
28 сентября Коулман стал чемпионом мира в стометровке. В августе этого года он был обвинен в пропуске трех тестов за 12 месяцев, однако Антидопинговое агентство США решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Коулман сумел доказать, что один из анализов он пропустил в прошлом году.