Ср, 2.10.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Российскую чемпионку мира возмутила победа замешанного в допинг-скандале американского спринтера

Российскую чемпионку мира возмутила победа замешанного в допинг-скандале американского спринтера

Кристиан Коулмен

ФОТО: Charlie Neibergall / AP

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала участие в первенстве планеты американского спринтера Кристиана Коулмана, передает Спорт-Экспресс.

«Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. А теперь он — чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?

Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»? Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?

До сих пор, когда слышу эту фамилию, у меня челюсть отвисает и долго не возвращается. Зачем тогда вся эта борьба?» — заявила Ласицкене.

По мнению спортсменки, участие Коулмана в ЧМ дискредитирует Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). «Где комиссии спортсменов, которые подписывали письма о том, что РУСАДА нельзя восстанавливать? Нужно ведь защищать собратьев. Я вот в его честности не уверена», — отметила она.

28 сентября Коулман стал чемпионом мира в стометровке. В августе этого года он был обвинен в пропуске трех тестов за 12 месяцев, однако Антидопинговое агентство США решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Коулман сумел доказать, что один из анализов он пропустил в прошлом году.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ