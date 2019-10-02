Российскую чемпионку мира возмутила победа замешанного в допинг-скандале американского спринтера

«Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. А теперь он — чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?

Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»? Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?

До сих пор, когда слышу эту фамилию, у меня челюсть отвисает и долго не возвращается. Зачем тогда вся эта борьба?» — заявила Ласицкене.

По мнению спортсменки, участие Коулмана в ЧМ дискредитирует Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). «Где комиссии спортсменов, которые подписывали письма о том, что РУСАДА нельзя восстанавливать? Нужно ведь защищать собратьев. Я вот в его честности не уверена», — отметила она.