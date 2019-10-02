Бавария унизила "Тоттенхэм", "Реал" тонет в своей отборочной группе

"Бавария" приехала в Лондон в гости к "Тоттенхэму" и нанесла пощечину английскому футболу: 2:7 - с таким счетом английские клубы в ЛЧ, да и в еврокубках вообще, не проигрывали. Сон Хын Мин открыл счет на 12-й минуте, но Йосуа Киммих из "Баварии" через три минуты сравнял счет. К перерыву на табло горели вполне приличные и отыгрываемые 1:2 в пользу "Баварии". Что во втором тайме случилось с англичанами знают только они сами или знает Серж Гнарби. Немецкий полузащитник на 53-й и 55-й минутах делает счет 1:4, Харри Кейн с пенальти один гол отыгрывает, а дальше Гнарби забивает еще два гола, оформляя свой первый покер на "Баварию", да Роберт Левандовски оформляет дубль, и снова три гола "Баварии" уместились в несколько минут, с 83-й по 88-ю.