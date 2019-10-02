Бавария унизила "Тоттенхэм", "Реал" тонет в своей отборочной группе

Второй тур Лиги чемпионов начался во вторник вечером с сенсационных результатов.
"Бавария" приехала в Лондон в гости к "Тоттенхэму" и нанесла пощечину английскому футболу: 2:7 - с таким счетом английские клубы в ЛЧ, да и в еврокубках вообще, не проигрывали. Сон Хын Мин открыл счет на 12-й минуте, но Йосуа Киммих из "Баварии" через три минуты сравнял счет. К перерыву на табло горели вполне приличные и отыгрываемые 1:2 в пользу "Баварии". Что во втором тайме случилось с англичанами знают только они сами или знает Серж Гнарби. Немецкий полузащитник на 53-й и 55-й минутах делает счет 1:4, Харри Кейн с пенальти один гол отыгрывает, а дальше Гнарби забивает еще два гола, оформляя свой первый покер на "Баварию", да Роберт Левандовски оформляет дубль, и снова три гола "Баварии" уместились в несколько минут, с 83-й по 88-ю.
"Реал" дома еле отскочил от бельгийского "Брюгге" - 2:2. Мадридцы уступали 0:2 к 55-й минуте, но голы Серхио Рамоса и Каземиро на 85-й минуте помогли "Реалу" набрать первое очко в этом розыгрыше ЛЧ. "Реал" занимает последнее место в своей отборочной группе, где лидирует "Пари-Сен Жермен", который благодаря голу Мауро Икарди одолел "Галатасарай" 1:0.
«Ювентус» набрал 4 очка и возглавил группу D в Лиге чемпионов, переиграв "Байер" 3:0. Криштиану Роналду забил 127-й гол в Лиге чемпионов и одержал 102 победу, а московский "Локомотив" дома пощипал "Атлетико", но не сумел набрать очков, проиграв 0:2, опустившись на третье место в группе.