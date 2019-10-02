Реформа Кылварта может привести к закрытию 15 алкогольных магазинов

Вчера представители фракций горсобрания Таллинна обсудили дополнительные ограничения на продажу алкоголя, инициированные мэром Михаилом Кылвартом, и в целом согласились с тем, что необходимо что-то предпринять.

План столичного мэра предусматривает создание 150-метровой зоны ограниченного доступа рядом с детскими учреждениями. Это означает, что предприятия на продаже алкоголя не смогут располагаться ближе, чем в 150 метрах от школ, детских садов и других учреждений для детей и молодежи.

В настоящее время алкогольные магазины должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от школ. Ограничение не распространяется на детские сады. Так, например, в Копли казино и винный магазин находятся рядом с детсадом, потому что действующие законы не запрещают этого.

Еще одно предложение мэра касается работы баров. Согласно плану, продажа алкоголя в развлекательных заведениях будет заканчиваться в 2 часа ночи в течение рабочей недели и в 3 часа по выходным.

Председатель горсобрания и лидер фракции Центристской партии Тийт Терик заявил, что полицейская статистика полностью оправдывает предложения мэра. «В Таллинне полиция сталкивается в среднем с 65 вызовами в день, и каждый третий из них связан с алкоголем или злоупотреблением алкоголем. Так что на самом деле алкоголь задает тон преступности», - сказал Терик.

Неизвестный результат

Председатель фракции Isamaa Март Луйк сказал, что инициатива мэра хороша, но, к сожалению, как это уже стало обычаяем в Таллине, снова все делается без какого-либо предварительного анализа последствий. «Дьявол, как известно, кроется в деталях, и эти детали необходимо тщательно обсудить, чтобы благие намерения не проложили дорогу в ад», - сказал Луйк.

В качестве примера он привел запрет на использование одноразовой посуды на публичных мероприятиях в Таллине.

«По сути это была правильная инициатива, но когда мы в горсобрании спросили, проводился ли анализ влияния, сколько компаний это изменение затроент и как оно на них повлияет, а также как в будущем будут проходить многолюдные события, нам ответили, что никакого анализа провдено не было», - сказал Луйк.

Нынешняя идея ограничения продажи алкоголя все еще находится в начальной стадии, так что анализ влияния все еще можно успеть провести. Прежде чем оформить законопроект, городские власти ждут, чтобы как бизнесмены, так и жители города выступили со своими аргументами за и против ограничений по продаже алкоголя.

На сегодня ясно, что ограничения на расположение винных магазинов возле детских учреждений затронут 15 магазинов по всему Таллинну. В районе Кесклинн четыре таких магазина, по три в Пыхья-Таллинне и Мустамяэ, по два в Нымме и Ласнамяэ и один в Кристине. В Хааберсти и Пирита рядом с детскими учреждениями нет алкогольных магазинов.

Что касается работающих по ночам баров, участники дебатов сочли, что их так мало, что, возможно, их удалось бы разом привлечь к порядку. «У нас есть бары, которые открываются в 7 часов утра и работают только до 10 часов утра, пока магазины не начнут продавать алкоголь. Люди креативны и полны энтузиазма придумывать разные бизнес-модели. В любом случае, заняться этой проблемой имеет смысл», - сказал представитель фракции соцдемов Райнер Вакра.

Михал хочет ввести пост ночного мэра

Член Партии реформ Кристен Михал добавил, что во избежание подобных ситуаций в Рийгикогу по инициативе бывшего министра внутренних дел Калле Лаанета был внесен законопроект, который позволял бы местным самоуправлениям регулировать часы работы утренних баров.

В то же время Михал снова выдвинул свою ранее представленную идею по созданию должности ночного мэра. Ночной мэр - это общественный пост, который существует, например, в Лондоне и Амстердаме. По словам Михала, ночной мэр может быть представителем местного сообщества по контактам с ресторанами, а также, например, организатором работы ночного транспорта.

Луйк напомнил, как пивовары в свое время предвосхитили принятие закона, регулирующего крепость пива, и по соглашению между собой установили максимальную крепость. По словам Луйка, владельцы развлекательных заведений также могли договориться между собой о том, в какое время бары будут закрыты, и их партнером в таких переговорах мог бы выступать ночной мэр.

Член фракции EKRE Март Каллас счел, что бары нельзя стричь под одну гребенку: например, для баров в лобби отелей и т.п. должно быть сделано исключение. Горуправа намерена это сделать.