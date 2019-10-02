Сообщника Кокорина и Мамаева оставили сидеть в колонии

«С Александром об апелляции только что разговаривали, Александр сказал, что будем обсуждать. Получим текст решения на руки, почитаем. 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания. У меня даже складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию», – сказал адвокат Протасовицкого Николай Савостьянок.

Во вторник городской суд после двух переносов рассмотрения ходатайства провел выездное заседание в исправительной колонии №6 в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий.