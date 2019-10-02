Сообщника Кокорина и Мамаева оставили сидеть в колонии

Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает Sports.ru.
«С Александром об апелляции только что разговаривали, Александр сказал, что будем обсуждать. Получим текст решения на руки, почитаем. 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания. У меня даже складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию», – сказал адвокат Протасовицкого Николай Савостьянок.
Во вторник городской суд после двух переносов рассмотрения ходатайства провел выездное заседание в исправительной колонии №6 в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий.
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины). Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.