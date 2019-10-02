Проработавшая в Эстонии десять лет сеть кафетериев закрывает двери

«Я просто не могла работать на несколько фронтов», - прокомментировала Хярма закрытие своего детища, на протяжении нескольких лет приносившего одни убытки. Дать более подробный комментарий она не пожелала, поскольку детали касаются подробностей частной жизни, пишет Äripäev.

Убытки паевого товарищества Mamo Food с годами только увеличивались: в прошлом году при обороте почти в миллион евро они составили 130 000 евро. По данным Коммерческого регистра, налоговая задолженность предприятия составляет свыше 70 000 евро; кроме того фирма должна денег бизнес-партнерам.

Однако заявление о банкротстве в суд до сих пор подано не было.