Ср, 2.10.2019
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В Нымме создается современный теннисный центр

Экскиз создаваевмого теннисного центра в Нымме

ФОТО: Raepress

Жители Нымме в ближайшем будущем получат еще один спортивный объект, передает Raepress.

В тендере на строительство в Нымме современного теннисного центра победителем из числа трех участников признано ПТ " "Хийу спордикескус" ( Hiiu Spordikeskus OÜ).

Теперь Таллинское городское собрание должно утвердить предложенные условия и предоставить право застройки земельных участков по улице Раху, 3 и 4 а.

Площадь участков -  12 357 m2. Проектом постановления городского собрания  в пользу паевого товарищества устанавливается право застройки на 50 лет. Товарищество должно разработать детальную планировку с крытыми и открытыми кортами, подъездными путями, тротуарами, освещением, стоянками, техносетями и сооружениями и реализовать ее в течение трех лет с момента принятия планировки, а также уплатить 101 тысячу евро за договор об установлении права на застройку.

Ныммеские жители ждут современного теннисного центра уже долгие годы, отметила старейшина района Грете Шилис.

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