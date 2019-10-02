Пару лет назад жительница Эстонии обратилась в Кассу по безработице, а сегодня она расширяет свой бизнес в Австралию

Кае Эйслер, имеющая большой опыт руководителя проектов в строительной сфере, пару лет назад искала для себя новые возможности, стала обращать внимание на послеоперационные жилеты для собак, и у нее возникло много идей по их усовершенствованию.

«Всю жизнь я была руководителем проектов, и по договору на зарплату работала только в двадцать лет. Поэтому предпринимательство не было для меня чем-то новым», сказала Эйслер.

Фирму MiuMed OÜ по производству послеоперационных жилетов для собак и кошек она основала летом 2017 года. Эйслер рассматривала различные возможности для начала предпринимательства, но в конечном итоге решила воспользоваться помощью кассы по безработице и пошла на курсы по предпринимательству.

Анализ рынка и другие расчеты и таблицы, которые Эйслер сделала во время курсов, помогли ей более точно определить видение фирмы. Она не уверена, что без поддержки кассы по безработице она бы могла взять себя в руки и начать создавать фирму. «Составляла таблицы и узнавала, как работают ветеринарные клиники. Это предало мне смелость и веру, что моя идея может реализоваться», – рассказала Эйслер.

Она получила много рекомендаций от ветеринаров о том, какие послеоперационные жилеты для собак и кошек хорошо справлялись со своей задачей до этого времени, и что можно было бы сделать лучше. «Работники клиник были очень доброжелательны, и благодаря им у меня получилось начать и развивать этот бизнес», – признается она.

Фирма MiuMed OÜ пробовала также расширяться на иностранные рынки. Сначала фирма попробовала выйти на рынки Швеции и Финляндии, но оттуда пришло лишь несколько заказов. Также не увенчались успехом и попытки выхода на рынки Латвии и Литвы.

От Скандинавии до Австралии

«Сейчас я пробую выйти на рынок Австралии. Цены уже просчитаны и найден логист», – сказала она и пояснила, что сейчас на другой стороне шара проходит ознакомление с ее продукцией – примерные экземпляры и рекламные материалы отправлены, и ее партнер на месте подготавливает рынок и узнает, где лучше продавать жилеты для животных, в клиниках или в магазине.

Эйслер оптимистична в отношении австралийского рынка, потому что люди там очень любят животных и суммы, которые тратятся в месяц на домашнего питомца, в разы больше чем в Эстонии.

Противоположно экстравагантным планам фирмы MiuMed OÜ, основатель Uueskuues Koduköök OÜ Керсти Пурге предлагает качественную услугу по питанию нескольким местным клиентам.

Когда Пурге ушла со своего последнего места работы, она рассматривала несколько вариантов, чем заняться в будущем. Одним из вариантов была социальная работа, но выбор пал в пользу кулинарии. Она пошла учиться в Тартуский центр профессионального образования по специальности повар и пекарь-кондитер.