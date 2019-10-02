Шевченко согласен возглавить «Милан»

Как сообщает Tuttomercatoweb, 43-летний украинец согласен вернуться в миланский клуб, но не раньше ноября, потому что сначала хочет пробиться на Евро-2020. Также он хотел бы сохранить работу с национальной командой. Ответа на такое предложение Шевченко «Милан» пока не дал.