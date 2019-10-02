Урве Пало о казино: по поводу этической стороны дела я колебалась

- В течение последнего года многие политики перешли на работу в частный сектор. Что стало толком для вас?

- У каждого человека своя история. Когда я пришла в политику, я знала, что это временно. Сама я думала, что лет на восемь, но задержалась почти на 12 лет. Я была абсолютно уверена, что мое время в политике не должно превышать времени моей карьеры в частном секторе, которая длилась 15 лет, и я очень за этим следила. Честное слово.

Я не считала себя политиком. Каждый раз вздрагивала, когда рядом со своим именем я видела – «Урве Пало, политик». Я и политик?! Я же не политик. Я хотела обратно в частный сектор. Я скучала по нему. Следила и за тем, чтобы уйти до выборов и не обманывать избирателей.

- О чем вы больше всего скучали?

- Я скучала по такой работе, где я могу заниматься своим делом: у тебя есть цели, планы и команда, и ты спокойно работаешь. Ты не создаешь видимость работы и не занимаешься посторонними факторами. Ты не должен объяснять свои действия никому, кто не в курсе твоих дел. В общественном секторе есть совершенно непонятные обязанности, поскольку ты должен отчитываться перед налогоплательщиком, но у каждого свое мнение. Это ужасно меня нервировало. Я не могла сосредоточиться на своей работе, и постоянно должна была заниматься посторонними вещами. Еще раз, это является частью работы политика. Но значит я плохой политик, если меня это раздражает. Сейчас я наслаждаюсь, поскольку могу заниматься настоящими делами.

- Теперь вы руководите Fenikss Casino, как вы попали в этот бизнес?

- Ну, пути неисповедимы. Весной я сообщила рекрутинговой фирме, что я есть. С представителями одной из них мы очень быстро встретились, и руководитель сказал мне, что у них есть одно место, которое мне бы хорошо подошло, но это – казино. В первом порыве я ответила, что это не то, о чем я думала. Я хотела, чтобы это было какое-то международное предприятие, поскольку раньше я работала именно на таком, и мне нравилась такая корпоративная штука и широкий подход. Одним словом, они все же прислали мне это предложение и я начала знакомиться со сферой деятельности. Пару месяцев ходила на переговоры и прояснила для себя ситуацию. Поняла, что для меня, как для руководителя, это очень хороший вызов. В Эстонии в сфере казино есть один крупный игрок, который за 20 лет проделал очень хорошую работу. Другие позволили этому случиться, так и возник монопольный лидер.