Ср, 2.10.2019
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  • Подозрительного украинца, водившего машину в пьяном состоянии, выслали из Эстонии

Подозрительного украинца, водившего машину в пьяном состоянии, выслали из Эстонии

Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Служба пограничного и миграционного надзора 1 октября сделала гражданину Украины предприсание покинуть Эстонию.

Пыхьяская префектура сообщает, что обстоятельства пребывания в стране украинца 1990 года рождения не вызывали доверия. Также мужчина признал вину за вождение в нетрезвом виде. 

Собранные полицией доказательства дали повод подозревать, что его нахождение в Эстонии может нести опасность. Также мужчина не ходатайствовал о разрешении на работу в Эстонии. 

Мужчине аннулировали разрешение на пребывание в стране и сделали предприсание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону в течение семи дней. Также ему выдали запрет на въезд на два года.

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