Подозрительного украинца, водившего машину в пьяном состоянии, выслали из Эстонии

Служба пограничного и миграционного надзора 1 октября сделала гражданину Украины предприсание покинуть Эстонию.
Пыхьяская префектура сообщает, что обстоятельства пребывания в стране украинца 1990 года рождения не вызывали доверия. Также мужчина признал вину за вождение в нетрезвом виде.
Собранные полицией доказательства дали повод подозревать, что его нахождение в Эстонии может нести опасность. Также мужчина не ходатайствовал о разрешении на работу в Эстонии.
Мужчине аннулировали разрешение на пребывание в стране и сделали предприсание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону в течение семи дней. Также ему выдали запрет на въезд на два года.