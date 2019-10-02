Подозрительного украинца, водившего машину в пьяном состоянии, выслали из Эстонии

Пыхьяская префектура сообщает, что обстоятельства пребывания в стране украинца 1990 года рождения не вызывали доверия. Также мужчина признал вину за вождение в нетрезвом виде.

Собранные полицией доказательства дали повод подозревать, что его нахождение в Эстонии может нести опасность. Также мужчина не ходатайствовал о разрешении на работу в Эстонии.