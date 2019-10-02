Пьяный футболист «Челси» устроил скандал из-за чипсов

По информации издания, во время поездки футболист рассыпал чипсы, но отказался убирать за собой или платить за чистку салона. В результате между Баркли и водителем начался конфликт, приведший к вызову полиции. Сотрудники правоохранительных органов заставили спортсмена оплатить расходы таксиста. Очевидцы отмечают, что в этот момент Баркли едва держался на ногах.

В апреле 2017 года Баркли подвергся нападению в одном из баров Ливерпуля. Игрок разговаривал с посетителем заведения, после чего тот внезапно напал на полузащитника и нанес ему несколько ударов.