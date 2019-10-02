1Partner: большинство бюро недвижимости в Эстонии недостаточно сильны

Фирма 1Partner приобрела долю в объединенной компании, образовавшейся в результате слияния двух известных латвийских бюро недвижимости. Теперь они будут работать под торговой маркой 1Partner.
«С нашей помощью два довольно сильных латвийских бюро недвижимости – Balsts, которое занималось преимущественно частными клиентами и предлагало услуги оценки, а также ориентированное на коммерческую недвижимость RBA – объединились, и теперь объединенное бюро будет предлагать в Латвии услуги в сфере недвижимости под торговой маркой 1Partner», – сказал соучредитель и партнер 1Partner Kinnisvaragrupp Танель Тарум.
Танель Тарум пояснил также, что основная цель расширения 1Partner состоит в увеличении сферы охвата и усилении услуг предприятия в секторе коммерческой недвижимости. «Если посредничество в сфере жилой недвижимости представляет собой преимущественно локальную деятельность, то бизнес-клиенты покупают, продают и администрируют недвижимость на международном уровне, и поэтому хотят получать услугу во всех странах Балтии», – сказал Тарум.
Руководитель 1Partner Latvia Сигита Рубина также отметила, что рынки стран Балтии по отдельности слишком малы, поэтому фирмы развития недвижимости и инвесторы зачастую рассматривают их как единое целое.
«В Эстонии большинство бюро недвижимости недостаточно сильны – это дает нам возможность выделяться на общем фоне и предлагать больше услуг», – сказал Тарум, по словам которого стратегическая цель 1Partner – быть компанией, представленной на всех трех рынках Балтии уже к началу 2020 года.
Сейчас в бюро недвижимости 1Partner в Латвии работают 20 человек, и в Эстонии более 70 человек.
Сегодня основанная в 2004 году в Эстонии группа предприятий 1Partner объединяет занимающееся оценкой и продажей недвижимости фирму 1Partner Kinnisvara, ориентированную на развитие недвижимости и консультирование по вопросам инвестиций фирму 1Partner Advisory, строительную фирму 1Partner Ehitus и специализирующуюся на администрировании зданий фирму 1Partner Haldus. Оборот 1Partner Kinnisvaragrupp в 2018 году составил 7,3 миллиона евро.