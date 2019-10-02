1Partner: большинство бюро недвижимости в Эстонии недостаточно сильны

«С нашей помощью два довольно сильных латвийских бюро недвижимости – Balsts, которое занималось преимущественно частными клиентами и предлагало услуги оценки, а также ориентированное на коммерческую недвижимость RBA – объединились, и теперь объединенное бюро будет предлагать в Латвии услуги в сфере недвижимости под торговой маркой 1Partner», – сказал соучредитель и партнер 1Partner Kinnisvaragrupp Танель Тарум.

Танель Тарум пояснил также, что основная цель расширения 1Partner состоит в увеличении сферы охвата и усилении услуг предприятия в секторе коммерческой недвижимости. «Если посредничество в сфере жилой недвижимости представляет собой преимущественно локальную деятельность, то бизнес-клиенты покупают, продают и администрируют недвижимость на международном уровне, и поэтому хотят получать услугу во всех странах Балтии», – сказал Тарум.

Руководитель 1Partner Latvia Сигита Рубина также отметила, что рынки стран Балтии по отдельности слишком малы, поэтому фирмы развития недвижимости и инвесторы зачастую рассматривают их как единое целое.

«В Эстонии большинство бюро недвижимости недостаточно сильны – это дает нам возможность выделяться на общем фоне и предлагать больше услуг», – сказал Тарум, по словам которого стратегическая цель 1Partner – быть компанией, представленной на всех трех рынках Балтии уже к началу 2020 года.

Сейчас в бюро недвижимости 1Partner в Латвии работают 20 человек, и в Эстонии более 70 человек.