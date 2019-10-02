Рекордсмен мира о чемпионате мира в Катаре: полная катастрофа, о спортсменах никто не думает

"Каждый, кто хотел, смог убедиться, что этот чемпионат - полная катастрофа. На трибунах никого нет, жара такая, что к ней нельзя привыкнуть вообще. 30 участниц сошло в женском марафоне - это очень печально. Если бы не наша страсть к легкой атлетике, спортсмены бы точно бойкотирровали этот чемпионат мира. О нас тут явно никто не думал" - сказал Майе.