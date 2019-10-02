Рекордсмен мира о чемпионате мира в Катаре: полная катастрофа, о спортсменах никто не думает

Фаворит стратующего сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в катарской Дохе соревнований десятиборцев, француз Кевин Майе, жестко раскритиковал ИААФ за то, что один из самых главных стартов был отдан Катару, передает Postimees.
"Каждый, кто хотел, смог убедиться, что этот чемпионат - полная катастрофа. На трибунах никого нет, жара такая, что к ней нельзя привыкнуть вообще. 30 участниц сошло в женском марафоне - это очень печально. Если бы не наша страсть к легкой атлетике, спортсмены бы точно бойкотирровали этот чемпионат мира. О нас тут явно никто не думал" - сказал Майе.
Кевин Майе является действующим обладателем рекорда мира в десятиборье (9126 очков) и чемпионом мира. Чемпионат мира для Майе - первый старт в сезоне.