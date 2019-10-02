Угасание транзита повлечет за собой перемены в Муугаском порту

Преобладавшая во время присоединения к Европейскому союзу торговля в направлении "восток-запад" cменяется в порту Мууга торговлей в направлении "север-юг", и вместо транзитных товаров через порт проходит все больше товаров, связанных с местным рынком. Это создает потребность в более активном фокусировании на логистике товаров с внутрисоюзным таможенным статусом», - сказал вице-канцлер по налоговой и таможенной политике Министерства финансов Дмитрий Егоров в письме оперторам муугаской свободной зоны.

В письме Минфин просит заполнить опросник. Это должно охарактеризовать действия операторов в свободной зоне и дать обзор их товарообмена.

«Движение товаров с внутрисоюзным таможенным статусом не должно проходить через свободную зону, и сегодняшняя обратная практика усложняет цепочку поставок. Поэтому стороны ищут устойчивое и более простое решение логистических проблем режима свободной зоны», - написал Егоров.

Он отметил, что, если раньше территория свободной зоны постоянно увеличивалась по мере необходимости, то изменившаяся рыночная ситуация может, напротив, создать потребность в изменении сегодняшних границ свободной зоны или даже ее отмене.